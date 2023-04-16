Karadağ’da kardeş payı 1-1

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Özal Çağlayan, Emre Çevikdal

Lefke: İrfan, Aykut, Kemal, Okan, Mustafa, Yılmaz, Chibuzor, Armstrong, Behiç, Arda, Yakup

K. Kaymaklı: Salih, Mehmet Kaygısız, Emre, Arda, Hasan, İbrahim, Ahmet Hatay, Adnan, Kemal, Bahadır, Yağış

Goller: 41. Dk. Chibuzor (Lefke), 86. Dk. Tuğrul (K. Kaymaklı)

AKSA Süper Ligi’nde tehlikesi de iddiası da bulunmayan iki takımın mücadelesinde Lefke ile Küçük Kaymaklı karşılaştı.

Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşmanın geneli karşılıklı ataklarla geçti.

41. dakikada gelişen Lefke atağında Chibuzor’un vuruşunda top filelere gitti ve Lefke 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk devresi ev sahibi Lefke’nin 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.

Maçın ikinci yarısı da ilk devreden farklı değildi.

86. dakikada gelişen Küçük Kaymaklı atağında Tuğrul topu filelere göndererek skora denge getirdi ve maç 1-1 oldu.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Lefke ile Küçük Kaymaklı 1-1 beraberlikle haftayı birer puanla kapadılar.

Bu sonuçla Lefke puanını 36’ya çıkarırken Küçük Kaymaklı ise 31 puana yükseldi.