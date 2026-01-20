Enerjisiyle coşturdu

Fedon, 17 Ocak Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa Casino & Hotel sahnesinde unutulmaz bir konser verdi. Ege’nin esmer çocuğu olarak tanınan usta sanatçı, Türk ve Yunan şarkılarından oluşan geniş repertuvarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Sahnedeki enerjisi, etkileyici yorumları ve güçlü sesiyle dinleyicileri adeta büyüleyen Fedon, konser boyunca hem duygusal hem de coşkulu parçalar seslendirdi.

80 yaşındaki sanatçı, sahnedeki genç ruhunu izleyicilere yansıtarak “Yaşım 80 ama ruhum 19 yaşında” sözleriyle salondan büyük alkış aldı. Performansı sırasında izleyicilerle kurduğu samimi iletişim ve sahnedeki doğal duruşu, gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Konser boyunca hem Türkçe hem Yunança eserleri seslendiren Fedon, şarkı seçimleriyle dinleyicileri hem geçmişe götürdü hem de enerjik bir müzik şöleni sundu. Sahne dekoru, ışıklandırma ve renkli görsel unsurlar, Fedon’un performansını daha da etkileyici hâle getirdi. Çocukluğundan bu yana müziğe olan tutkusu ve sahne deneyimiyle birleşen bu performans, izleyenlerin hafızasında uzun süre kalacak bir geceye dönüştü.

Fedon, unutulmaz sahnesi ve enerjisiyle Merit Lefkoşa’da hem hayranlarını coşturdu hem de müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşattı.

