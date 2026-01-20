Avrupa’nın iyilerinden

Güney Kıbrıs’ın Avrupa’da en yüksek yaşam beklentisi oranlarından birine sahip olabileceği, bununla birlikte Kıbrıslı Rumların daha uzun yaşadığı ancak iyi yaşlanmadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde Kıbrıslı Rumların yüzde 40’ının, emekliliklerinin ardından 65 yaş civarında sağlık problemleri ve bazı kısıtlamalara sahip bir şekilde yaşadıklarını yazdı.

Gazete “County Health Profile 2025: Cyprus” isimli araştırmaya dayanarak kadınlar için beklenen yaşam süresinin 84-85, erkekler içinse 81 olduğunu yazdı.

Haberde Güney Kıbrıs’ta kadınların büyük oranda yaşamlarının son 18-20 yılında, erkeklerin de yaşamlarının yaklaşık son 15-18 yılında sağlık sorunlarıyla alakalı bazı kısıtlamalarla yaşadıkları ifade edildi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ın istikrarlı bir tempoda yaşlandığını ve bugün nüfusun yüzde 17,7’sinin, bir diğer ifadeyle 6 kişiden nerdeyse birinin 65 yaş ve üstü olduğunu kaydeden gazete, bunun geçmiş yıllarla kıyaslandığında önemli ölçüde arttığını ekledi.

