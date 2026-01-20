Ankara’ya gidilecek

Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkımına ilişkin davada 3 kamu görevlisine 10’ar yıl hapis cezası verildi, ancak tutuklama kararı çıkmadı. Karara, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Üstel başta olmak üzere birçok kesimden tepki geldi. Karara tepki gösteren aileler “adaletin enkaz altında kaldığını” söyledi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, bundan sonraki süreçte istinafa gidileceğini söyledi. Esendağlı, istinaf sürecinin Gaziantep ve Ankara’da devam edeceğini belirtti.

Karar açıklandı

Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4. duruşmasında karar açıklandı.

"Taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen belediye görevlilerinin yargılandığı 4. duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından mütalaa verildi.

Savcılık mütalaasında, yapı kontrol biriminde görevli kamu personelinin binanın proje, yapım ve bitim aşamasında üzerlerine düşen görevi yerine getirmedikleri için her birinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaştırılmak suretiyle ayrı ayrı cezalandırılması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olduğu ve tutuklanmalarına gerek olmadığı belirtildi.

Müştekiler, müşteki avukatları, sanıklar ve sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı kararını açıkladı.

Sanıklar dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Ruhsat Büro Şefi Bilal Bağcı'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların cezanın türü dikkate alınarak orantılılık ilkesi uyarınca yurt dışına çıkmama yasağının devamına, tutuklanmalarına yönelik taleplerin reddine oy birliği ile karar verildi.

Üç sanığa beraat

Sanıklar daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, Ruhsat Büro Teknisyen Fazlı Karakuş ve eski İmar Müdürü Yusuf Gül hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan müspet suç bakımından takdirlerinin bulunmaması bakımından ayrı ayrı beraatlarına karar verildi.

Vicdanlarınız tutsak, kalemleriniz esir

Karara tepki gösteren aileler “adaletin enkaz altında kaldığını” söyledi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, kamu görevlileri davasından çıkan karar için “Vicdanlarınız tutsak, kalemleriniz esir” değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği kararın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, hukukun talimatla konuşamayacağını, aksi takdirde hukuk diplomalarının artık bir kağıt parçası olacağını ve yırtılıp atılması gerektiğini belirtti.

“Vicdanlarınız tutsak, kalemleriniz esir." denilen açıklamada, kararların cebe konularak sözde duruşma yapıldığı iddia edildi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, kararın ardından yaptığı açıklamada, zanlıların bilinçli taksirden mahkum edildiğini, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ancak tutuklama kararı alınmadığını belirtti.

Kararın gerekçesinin açıklanmadığını söyleyen Esendağlı, davadan kaynaklı tutuklu kimsenin bulunmadığını, tutuklama taleplerinin reddedildiğini söyledi. Bundan sonraki süreçte istinafa gidileceğini söyleyen Esendağlı, “Adıyaman’da işimiz bitti” dedi.

Esendağlı, istinaf sürecinin Gaziantep ve Ankara’da devam edeceğini kaydetti.

Erhürman: Adalet arayışı tamamlanmadı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsias Otel davasında yargılanan kamu görevlilerinin serbest bırakılmasının ardından acılı ailelere destek belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, "Sürecin Adıyaman'daki kısmı tamamlandı ama adalet arayışı tamamlanmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bu acılı yolu ailelerimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz. İsias ortak davamız..." ifadelerini kullandı.

Üstel: Mücadele sürecek

Adıyaman Grand İsias Otel davasında yargılanan bazı kamu görevlilerinin serbest bırakılmasının ardından Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Üstel, İsias davasının kendileri için kapanmadığını belirterek süreci yakından takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Üstel açıklamasında, ailelerin adalet arayışında yalnız olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“İsias davası bizim için bitmemiştir ve hala devam etmektedir. Bir sonraki aşamanın da yakından takipçisi olacağız. Adaletin tüm yönleriyle ve eksiksiz şekilde tecelli etmesi için süreci sonuna kadar izleyeceğiz. Ailelerimizin adalet arayışında yalnız olmadığını, bundan sonra da yalnız bırakılmayacağını bir kez daha açık ve net şekilde ifade ediyorum.”

Şampiyon Melekleri asla unutmadıklarını dile getiren Üstel, “Onları Adıyaman’da bir depremde kaybetmiş olsak da terk etmedik. Onları adaletsizliğe de terk etmeyeceğiz” dedi.

Başbakan Üstel, adalet sağlanana kadar hukuki süreci takip etmeye devam edeceklerini belirterek açıklamasını sonlandırdı.