Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, teknik düzeyde görüşmelerin ve diplomatik temasların devam ettiğini belirterek, görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Gündemdeki bazı konuları değerlendiren Erhürman, “Halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda, ciddiyetle ve sabırla temaslarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Erhürman, teknik düzeyde görüşmeler ve diplomatik temasların devam ettiğini, Holguin Cuellar’ın ay sonunda adada olmasının beklendiğini kaydetti.

“Biz, görüşmeye hazırız.” diyen Erhürman, teknik düzeydeki çalışmaların hızlandırılması ve Holguin Cuellar’ın adaya yapacağı ziyaretin çözüm atmosferinin oluşturulmasına yönelik somut sonuçlar doğurmasını sağlamasını beklediklerini belirtti.

“Dönem başkanlığı münasebetiyle gerçekleşen ‘delikten baktırma ritüeli’ ile ilgili ne düşündüğüm soruluyor.” diyen Erhürman, “Açıkçası bugünkü koşullarda neresinden bakarsam bakayım çok fazla ciddiye alabildiğimi, ciddi bulabildiğimi söyleyemem. Onlarca yıllık çözümsüzlükten ve yıllar süren durgunluktan sonra Kıbrıs’ta çözüm atmosferi yaratmak da, çözüm de çok ciddi bir iş. Biz, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda, ciddiyetle ve sabırla temaslarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Direkt uçuş meselesine de değinen Erhürman, buna ilişkin taleplerinden vazgeçmesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Erhürman, “Ama bunun turizm konusunda yaşadığımız tüm sorunların çözümsüzlüğünün mazereti haline getirilmemesi gerekiyor. ‘Direkt uçuş olmadıkça turizm için yapabileceğimiz hiçbir şey yok’ düşüncesine katılmıyorum.” dedi.

