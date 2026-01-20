Fidanları çocuklar dikti

İskele Belediyesi, Ötüken Özel Eğitim Okulu’na desteklerini sürdürüyor. Yapılan görüşmeler sonucunda, öğrencilerin doğayla iç içe vakit geçirebileceği bir meyve bahçesi oluşturulmasına karar verildi ve proje kısa sürede hayata geçirildi. Okula bağışlanan meyve ağaçları, İskele Be-lediyesi’nin lojistik desteğiyle toprakla buluşturuldu.

İskele Belediyesi Park&Bahçe Birimi, Ötüken Özel Eğitim Okulu’na bağışlanan elma, armut, ayva, dut, erik ve yenidünya türlerinden oluşan toplam 30 meyve ağacını, İskele Belediyesi En-gelsiz Destek Birimi’nin öncülüğünde, okul öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin katılımıyla 16 Ocak Cuma günü okul bahçesine dikti. Ağaçların ilk can suyunu çocuklar verdi.

Etkinlik, öğrenciler için hem eğitici hem de keyifli anlara sahne oldu. Proje, çocuklara ağacın ve doğanın önemini aşılamayı, üretmenin ve emeğin değerini göstermeyi amaçlıyor. Meyve bahçesi sayesinde öğrencilerin sorumluluk duygularının gelişmesi, doğayı tanımaları ve birlikte üretme-nin mutluluğunu yaşamaları hedefleniyor. İskele Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine ve özel eğitim alanındaki çalışmalara desteğini sürdürecek.



