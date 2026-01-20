Altyapı yenileniyor

Gazimağusa Belediyesi, Mutluyaka’nın tüm su altyapısının yenilenmesi için kapsamlı bir çalışma yapıl-dığını duyurdu.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre; ana cadde olan Aydan Karahan Caddesi ve ara sokaklarda yapı-lacak çalışmada, toplam 5,2 kilometre uzunluğunda su hattı döşenecek.

Aralık ayı içinde ara sokaklarda başlatılan çalışmalarda halen bin 300 metrelik 100 mm su hattı döşe-nirken, Ocak ayı başı itibarıyla Aydan Karahan Caddesi’ne geçildi.

Su altyapısının inşası için kazı ve hat döşeme çalışmaları, hem cadde üzerinde hem de ara sokaklarda aynı anda yürütülüyor. Bin 400 metre uzunluğunda 160 mm (6 inç) boruların döşeneceği ana cadde-de, 350 metrelik hat döşenmiş durumda. Su İşleri Dairesi’nin malzemeleri sağlayacağı, Gazimağusa Belediyesi’nin ise yapımını üstlendiği çalışmaların nisan ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

6 Ocak’tan itibaren mesai saatlerinde araç trafiğine kapatılan Aydan Karahan Caddesi’nde su hattı döşeme çalışması ise devam ediyor. Mormenekşe’ye dönen kavşaktan başlayarak Lefkoşa Yolu’nun kavşağına kadar kapalı olan güzergaha, alternatif olarak alt yollardan trafik akışı sağlanıyor.

Su İşleri Sorumlusu Mustafa Katip, yeni yıl öncesi ana caddede bulunan esnafın işlerini etkilememek için ara sokaklarda başlattıkları çalışmalarda ocak başı itibarıyla ana caddeye geçtiklerini söyledi. Ça-lışmaların belediye tarafından yürütüleceğini, malzemeyi Su İşleri Dairesi’nin sağlayacağını ifade eden Katip, Mutluyaka’da yapılacak asfalt çalışmasından önce su altyapısını tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

