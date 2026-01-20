Güven kaybetti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in seçim döneminde rüşvet aldığına ilişkin video skandalının ardından itibar kaybettiği açıklandı.

Haravgi gazetesi, RAI Consultants araştırma şirketinin “ALPHA” kanalı adına yaptığı anketin sonuçlarına yer verdi.

Habere göre ankete katılanların yüzde 58’i, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in imajının çok olumsuz yönde etkilendiği yönünde görüş ortaya koyarken yüzde 19’u az; yüzde 11’i ise hiç etkilenmediğini dile getirdi.

Ankete katılanların yüzde 9’u konuyu bilmediğini, yüzde 3’ü ise bilmiyorum/yanıt yok şek-linde görüş beyan etti.

Gazete ankete katılanların yüzde 71’nin videoyu izlediğini ve reaksiyonlarının son derece olumsuz olduğunu, yüzde 37’sinin utanç ve hayal kırıklığı hissettiğini, yüzde 12’sinin kırgınlık ve öfke duyduğunu, yüzde 9’nun ise siyasi sisteme güvenini kaybettiğini dile

getirdiğini belirtti.

Politis gazetesi ise anketin, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in video konusunda yabancıların parmağının ve entrikanın söz konusu olduğu yönündeki açıklamasının” da inandı-rıcı olmadığını ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre ankete katılanların sadece yüzde 13’ü videonun gerçekliğine dair şüphe dile geti-rirken yüzde 4’ü entrikadan söz etti.

Ankete katılanların yüzde 2’si Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i savundu, yüzde 2’si olayın daha iler araştırılması için beklenmesi gerektiğini, diğer yüzde 2’ise yorum yapmak-tan kaçındı.

