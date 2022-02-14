Kiralık evde uzun namlulu silah bulundu

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken düzenlenen silahlı saldırı sonucu 16 kurşun darbesi alarak hayatını kaybeden Halil Faylalı (53) cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Türkiye ve KKTC güvenlik güçlerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10’a çıktı.

KKTC’de Ömer Tunç ve Yusuf Güneş’in ardından Veysel Sarı ve Musa Çiçek isimli şahıslar da tutuklandı.

Çiçek ile Sarı’nın ülkeye Alanya’dan tekne ile kaçak olarak geldikleri, meseleyle bağlantılı İstanbul’da gözaltında bulunan çete lideri Mustafa Söylemez’in kiraladığı Alsancak’taki evde kaldıkları açıklandı. Zanlıların kaldığı evde uzun namlulu 9 mm silah ve 15 mermi ele geçirilirken, ülkede bulundukları esnada sahte ehliyetlerle araç kiraladıkları tespit edildi.

Olayda kullanılan kiralık araçları Sarı’nın, cinayet organizasyonunda kullanılan cep telefonlarını ise Çiçek’in temin ettiği belirtildi.

Söylemez kardeşler gözaltında

Soruşturmanın Türkiye ayağında ise tutuklu sayısı 6’ya yükseldi. Polis, gözaltındaki Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında olduğu 3 şüpheliyi daha yakaladı.

Faysal Söylemez’in, cinayetin azmettiricisi olarak gözaltına alınan kardeşi Mustafa Söylemez ile birlikte ortak hareket ettiği için gözaltına alındığı iddia edildi.

Şüphelilerin sorguya alındığı belirtilirken, gözaltı süresi dolan Mustafa Söylemez’in bugün İstanbul’da mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Çelik yelek giydirildi

Soruşturma çok yönlü sürerken, Çiçek ile Sarı ile dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmaya çelik yelek giydirilerek getirilen her iki zanlı da aleyhlerine getirilen suçlamaları reddetti; tek suçlarının ülkeye kaçak giriş yapmak olduğunu ileri sürdü.

Eve baskın düzenlendi

Cinayet soruşturmasını yürüten Polis Müfettişi Murat Bayram, Veysel Sarı ve Musa Çiçek'in 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'a karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis, geniş çaplı soruşturma sonucu tespit edilen zanlıların önceki gün Alsancak' ta gerçekleştirilen operasyonda kaldıkları evde makul kuvvet kullanılarak tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlıların kaldığı evde yapılan aramada küvetin altında naylonla sarılı 9 mm tabanca ve 15 mermi bulunduğunu açıkladı.

Evi çete lideri buldu

Zanlılardan Sarı'nın gönüllü ifade verdiğini; Alanya'dan tekne ile yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıklarını itiraf ettiğini belirten polis, Alsancak’taki evi Türkiye'de mesele ile ilgili olarak tutuklanan Mustafa Söylemez'in kiraladığı beyanında bulunduklarını açıkladı.

Sahte ehliyetlerle araç kiralandı

Polis Müfettişi Murat Bayram, yapılan araştırmalar sonucu zanlıların başka şahıslar adına düzenlenmiş sahte ehliyetler ile araç kiraladığını belirlediklerini söyledi. Polis, sahte ehliyetleri zanlı Musa Çiçek'in temin ettiğini ifade etti.

Balistik inceleme yapılacak

Bayram, silahın balistik incelemesinin sürdüğünü ve olayda kullanılıp kullanılmadığının araştırılacağını belirtti.

Ortak soruşturma

Polis, soruşturmanın Türkiye ve KKTC Emniyet güçlerinin ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü ifade ederek, aranan başka şahıslar olduğunu belirtti. Polis, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini, parmak izi araştırması yapılacağını belirtti ve Sarı ile Çiçek’in 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlılardan itiraz: Biz mağduruz

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlılardan Sarı, cinayetle ilgili olmadığını öne sürdü.

Sarı, “Bu olayda ben mağdurum, mağduriyetimin ortaya çıkarılmasını ve giderilmesini istiyorum” iddiasında bulundu. Zanlı Çiçek ise olayla ilgili olmadığını iddia ederek, “Tek suçum bu adaya kaçak olarak gelmek” dedi.

Aktarılan olguların ardından mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.