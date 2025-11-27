Hedeflerini anlattı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Lefkoşa Rum kesiminde görev yapan AB bü-yükelçilerini, Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk yarısında devralacağı AB dönem başkanlığı ve Kıbrıs sorunuyla alakalı olarak bilgilendirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis büyükelçilerle bir araya geldiği çalışma yemeği sırasında, Avrupa Birliğinin (AB) Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun geniş böl-gesinde oynayabileceği role işaret etti.

Hristodulidis’in Danimarka’nın AB dönem başkanlığının sona erecek olması sebebiyle, Gü-ney Kıbrıs’taki Danimarka Büyükelçisinin düzenlediği yemekte AB üye devletleri büyükelçile-riyle bir araya geldiğini yazan gazete, Hristodulidis’in yemekte yaptığı konuşmada Güney Kıb-rıs’ın üstleneceği AB dönem başkanlığı, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve AB’nin bölgedeki rolü üzerinde durduğunu iletti.

Gazeteye göre Hristodulidis konuşmasında daha yakın bir iş birliği ve çok taraflılık olanakları-na değinerek, IMEC (Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru), EMFG (Doğu Akde-niz Gaz Forumu), üçlü iş birlikleri ve AB’nin bunlara nasıl müdahil olabileceğine özel atıfta bulundu.

Gazete Hristodulidis’in AB büyükelçilerini Kıbrıs sorunu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la yaptığı görüşme, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya yapması beklenen ziyaret ve Holguin’in ziyaretinin ardından kararlaştırılması beklenen çok taraflı gayri resmi görüşmeyle alakalı olarak bilgilendirdiğini belirtti.

