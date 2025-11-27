Çocuklar sordu ekipler cevapladı

Atatürk Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleri ve velileri eşli-ğinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Polis ve itfaiye personeli, öğrencilerin merak ettiği soru-ları yanıtlayarak onların güvenlik ve acil durum farkındalığını artırmayı amaçladı.

Sabah saatlerinde gerçekleşen ziyarette Lefkoşa Polis Müdür Vekili Hasan Karabaşak çocukları karşıla-dı.

Öğrenciler, polis binası içerisinde görev yapan ekipler tarafından karşılandı. Polisler, çocuklara günlük görevlerini, polislik mesleğinin temel sorumluluklarını ve toplum güvenliğinin nasıl sağlandığını anlattı. Öğrenciler, polis araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Ziyarette itfaiye ekipleri de yer aldı. İtfaiyeciler, yangın güvenliği konusunda çocuklara yaşlarına uygun bilgiler aktardı. Yangın anında yapılması gerekenler, itfaiyenin olaylara nasıl müdahale ettiği ve ekip-manların nasıl kullanıldığı anlatıldı.