Alım gücü düştü

Ömer KADİROĞLU

Girne Çarşamba Pazarı’nda bazı meyve ve sebzeler bir paket sigaradan daha ucuza satılsa da esnaf, beklediği satış rakamlarına ulaşamadı. Pazarda elma, portakal, mandalina, muz ve bal armut 80, pırasa 30, patates 35, kereviz ve mısır 50, salatalık, kabak, havuç ve sarma lahana ise 60 liradan satışa sunuldu.

Bazı ürünlerin fiyatlarında önceki haftalara göre düşüş yaşanmasına rağmen vatandaşlar alım güçlerinin sınırlı olması nedeniyle alışverişlerini kısıtlı yaptıklarını söyledi. Esnaf da satışların eskisi kadar hareketli olmadığını belirtti. Pazar esnafı, “Fiyatların düşmesine rağmen kimse alışveriş yapmıyor. Eskiden gelen müşteriler çantalarını doldururdu ancak şimdi taneyle alışveriş yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Ne dediler…?

İsmail Altan (Esnaf)

“Satışlar çok ağır gidiyor. Fiyatlar düşmesine rağmen kimse alışveriş yapmıyor. Ay sonundan kaynaklı mı bilmiyorum ama satışlar eskisi gibi değildir. Eskiden gelen müşteriler çantalarını doldururdu ancak şimdilerde taneyle alışveriş yapıyorlar. Fiyatlar aşırı pahalı değildir. 20 liraya patates bulabiliyorsunuz. Eskiye göre fiyatlar düştü pazarda çok fazla ürün var ancak müşteriden fazla esnaf var.”

Eren Yıldırım

“Pazar yerinden temel ihtiyaçlarımızı ve çocuğa biraz meyve almak için geldik. Pazar yeri fiyatları önceye göre çok pahalıdır. Fiyatı nedeniyle alamadığımız ürünler oluyor ancak gönlümüzün geçeceği kadar bir iki tane olarak alıyoruz. Önceden fiyatlarına bakmadan her şeyden bol bol alıyorduk ancak bugün fiyat kıyaslaması yaparak alışveriş yapıyoruz.”

Erdal Ateş

“Pazar yerinde fiyatı en yüksek olan ürün çilektir. Fiyatların yüksekliğine alıştık gibi. Fiyatları yüksek olsa da mecburen alıyoruz. Fiyatlarla ilgili sadece Pazar yerinde değil genel olarak her alanda fiyatların düşmesini temenni ediyoruz.”

Füsun Milkuğulu

“Pazar yerinden alışverişe geldim ve ihtiyacım olanları alıyorum. Pazar esnafını da düşünecek olursak fiyatlar orta hallidir. Fiyatlara bakmadım sadece ihtiyaçlarıma odaklı alışveriş yapıyorum. Mevsim dışında olan ürünler tabi ki daha pahalıdır ancak genel olarak fiyatlar bence günümüz şartlarında normaldir.”

Hasan Bars

“Pazar yerinden alışverişe geldik ve sadece meyve aldım. Fiyatlar bütçemize göre çok yüksek. Fiyatlar yüksek olsa da az da olsa almaya çalışıyoruz. Eskiden bir haftalık alışveriş yapar 50-100 lira harcardık şimdi ise bin 500- 2 bin liraya tam olarak istediklerimizi alamıyoruz. Fiyatı yüksek ürünleri taneyle alıyoruz gönlümüzün geçeceği kadar. Fiyatlarla ilgili beklentimiz herkesin rahatça sıkılmadan alışveriş yapabileceği fiyatların oluşturulmasıdır.”

Yılmaz Güney

“Pazardan yeşillik, soğan, biber ve domates aldım. Market fiyatlarına göre bu ürünlerin fiyatı daha iyi. Diğer yandan fiyatı yüksek diye meyve alamadım. Fiyatlar biraz düşük olsa daha rahat alışveriş yapabileceğiz. Kilo kilo değilse bile ikişer üçer tane meyve de alırdık iyi olurdu.”

Zeynep Pelkas

“İhtiyaçlarımızdan olan sebze ve meyveyi almaya geldik ancak fiyatlar bütçemize göre çok pahalı. Sebze de meyve de iyi kötü alıyoruz ancak fiyatlar çok yüksektir. Fiyatlarla ilgili beklentimiz biraz da olsa düşmesi ve bütçemize göre daha rahat alışveriş yapabilelim.”

Mehdi Değirmencioğlu

“Pazar yerinden incir ve üzüm aldım. İncirin kilosu 200 lira ancak canım çekti diye aldım. Genel olarak pazar yeri fiyatları bazı tezgahlarda ucuz bazı tezgahlarda pahalıdır. Fiyatlarla ilgili beklentimiz biraz daha ucuzlamasıdır ki herkes alabilsin.”

Ali Dağılmış

“Pazar yerinden elma ve armut aldım. Genel olarak pazar yeri fiyatları geçen hataya göre biraz daha ucuz gibi. Pazar fiyatları kontrol edilmelidir diye düşünüyorum. Aynı üzüm bir tezgahta 130 başka tezgahta 140 bir başka tezgahta 150 TL’den satılıyor. Belediyenin bunları denetlemesini istiyoruz.”

Çağlayan Uğur

“Pazar yerinden muz, mandalina ve pırasa aldık. Pazar yeri fiyatları her hafta üç lira beş lira artıyor. Fiyatları artık takip edemiyoruz. Eskiden pazara geldiğimizde fiyat bakmazdık ancak şimdi fiyatları iyice kontrol ediyoruz. Fiyatı yüksek ürünleri gönlümüz geçecek kadar alıyoruz ve beklentimiz kalmadı çünkü kimse bir şey yapamıyor.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 500 TL

Cennet Hurma: 200 TL

Mersin: 200 TL

İncir: 150 TL

Bamya: 150 TL

Üzüm: 150 TL

Zeytin: 150 TL

Kolokas: 150 TL

Taze Fasulye: 130 TL

Armut: 130 TL

Kapya Biber: 120 TL

Yeşil Biber: 100 TL

Nar: 100 TL

Kivi: 100 TL

Elma: 80 TL

Avokado: 80 TL

Portakal: 80 TL

Mandalina: 80 TL

Armut: 80 TL

Domates: 80 TL

Brokoli: 80 TL

Muz: 80 TL

Pancar: 70 TL

Kabak: 60 TL

Havuç: 60 TL

Sarma Lahana: 60 TL

Salatalık: 60 TL

Çiçek Lahanası: 50 TL

Limon: 50 TL

Mısır: 50 TL

Kereviz: 50 TL

Soğan: 50 TL

Patates: 35 TL

Pırasa: 30 TL