Mümkün değil

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşülürken, CTP Milletvekili Devrim Barçın, emeklilik yaşının 55’e düşürülmesi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma yapılması gerektiğini gündeme getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise önerinin mali açıdan mümkün olmadığını belirterek, emeklilik sisteminin “hesaplanabilir denge”ye dayandığını söyledi.

Görüşmelerde yaşlı bakımevlerinin durumu, huzurevlerindeki eksiklikler, ilaç erişiminde yaşanan sıkıntılar ve sahte reçete soruşturmasına ilişkin eleştiriler de komitenin gündeminde yer aldı.

Toplumun yüzde 14’ü 60 yaş üstü

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 19 milyar 483 milyon 986 bin TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşüldü.

Görüşmeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Müsteşarı Tahir Serhat ve Bakanlığa bağlı dairelerin müdürleri katıldı.

Bütçe üzerine ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ceyhun Birinci aldı.

Geçen yılki bütçe görüşmelerinde konuşulan birçok sorunun hala devam ettiğini belirten Birinci, Bakanlığa ayrılan bütçenin yetersiz olacağını belirtti.

Sosyal sorunların ve suç oranının arttığını, çağdaş bir çalışma sektörü olmadığını söyleyen Birinci, kadına şiddet ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Lapta Huzurevi binasının 5 bin 800 sterline Devlete kiralandığını belirten Birinci, bunun yasal olup olmadığını sordu. Birinci, neden yeni Lapta Huzurevi binasının bitirilmediğini de sordu.

Huzurevlerinde kalan yaşlılara daha iyi konfor ve sağlık hizmeti götürme görevine vurgu yapan Birinci, her bölgeye huzurevi ve yaşlı bakım evlerinin açılması gerektiğini belirtti.

Kalkanlı Huzurevi’nde yetkinin kimde olduğunu soran Birinci, psikiyatrik sorunu olan yaşlılara psikiyatrik desteğin sağlanıp sağlanmadığı sorusunu da yöneltti.

Toplumun ortalama yüzde 14’ünün 60 yaş üstü olduğunu aktaran Birinci, çağdaş, modern bakımevlerine her bölgede ihtiyaç olduğunu belirterek, bunun için ne yapıldığını sordu.

İş gücü planlanmalı

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ise, iş gücünün planlanması gerektiğini söyledi.

İş gücünde ihtiyaç duyulan noktalarda mesleki eğitime gerek olduğunu belirten Baybars, "Bu konuda bir çalışma yapılacak mı?" diye sordu.

Çalışma izinleri, insan ticareti konularında ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydeden Baybars, denetimleri sordu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da, suça itilen ve cinsel istismara uğrayan çocuklarla ilgili bilgi istedi.

Sahte reçete soruşturması konuşuldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim'in, sistemin denetlenebilirliği hakkında endişelerini dile getirmesi üzerine, “karşılıklı güven” vurgusu yapan Serhat, ilaç takip sisteminin hayata geçirilmesiyle bu sorunların ortadan kalkacağını dile getirdi. Besim ise, karşılıklı güven noktasında bakanlık ve eczacıların yaşadığı olayları anımsatarak, sağlam kurulmaması halinde sistemin bakanlığın başına kalacağı uyarısında bulundu. Besim konuşmasında, sahte reçete soruşturmasına yönelik eleştirilerde de bulundu

Kimse kimseyi keyfine tutuklamadı

Gardiyanoğlu, CTP Milletvekili Besim’in “sahte reçete soruşturmasına" ilişkin sözlerini eleştirdi.

Soruşturmalara ilişkin eleştirilerin geçen yılki bütçe konuşmalarında da ele alındığını kaydeden Gardiyanoğlu, yoğun çalışmalar ve görüşmeler sonucunda sürecin başlatılması kararı alındığını belirtti. Gardiyanoğlu, reçetelere ilişkin bazı eczanelerde tespit edilen usulsüzlükler hakkında örnekler vererek, “Ne doktor, ne eczacı düşmanıyız. Kimse kimseyi keyfine tutuklamadı.” dedi.

Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi ile şu an 212 eczacının sözleşmesi bulunduğuna işaret ederek, tutuklanan ve serbest kalan eczacıların da sisteme güvenerek sözleşme imzaladığını belirtti. Yeni kurulacak sistemin bakanlığı zarara uğratabileceği yönündeki endişelerini dile getiren Gardiyanoğlu, kamuda olmayan ilaçların sisteme girişinde denetimin olduğunu söyledi. Gardiyanoğlu, bu konuda milyon TL'lik bir zarar oluşabileceği uyarısında bulundu.

“Emeklilikte Yaşa Takılanlar” gündeme geldi

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, emekli yaşının 60’a çıkarıldığını hatırlatarak, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir çalışmanız var mı?” diye sordu.

İhtiyat Sandığı’nın önemine vurgu yapan Barçın, iştirakçinin önüne seçenekler sunulması ve birikimlerinin enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Asgari ücretin altında emekli maaşı alınmasının söz konusu olduğunu belirten Barçın, bu konuda gerekli düzenlemenin yapılmasının sosyal devletin gerekliliği olduğunu söyledi.

Hesap kitap işi

Milletvekillerinin ardından söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bakanlığın sorumlu olduğu alanlara ilişkin soruları yanıtladı.

Hasipoğlu, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın emeklilik yaşının 55’e çekilmesine ilişkin önerisine değinerek, şu an için bunun mümkün olmadığını ve bu değişikliğin “hesap kitap işi” gerektirdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi 40 milyon TL’lik artışla 19 milyar 523 milyon 986 bin TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi ve komite bugünkü çalışmalarını tamamladı.

48 hastaya 30 bakıcı

Kalkanlı Yaşam Evi hakkında konuşan Hasipoğlu, 48 hasta olan bakım evinde 30 hasta bakıcı çalıştığını söyledi. Hasipoğlu, istihdamların özel şirketler aracılığıyla yürütüldüğünü bakım evinde sağlık hizmeti personellerinin hizmet verdiğini belirtti.

26 çalışanı olan Lapta Huzurevi’nin, bir otelle imzaladığı “kullanım akdi”yle bir otele taşındığını ancak kira verme yerine bölgede bakanlığa ait bir yere taşımayı hedeflediklerini söyleyen Hasipoğlu, yeni binanın ilk katının bittiğini kaydetti.

Oğuzhan Hasipoğlu, Sınırüstü Bakımevi’nin artık devletin kontrolünde almak istediklerini belirterek, binanın hazır olduğunu ve yıl içerisinde personel alımı yapılması halinde bakımevini 2026'da faaliyete geçebileceğini söyledi.

Bu projenin gerçekleştirilmesi için ek bir bütçe talep eden Hasipoğlu, projenin toplamda 46 milyon TL’lik bir bütçeye ihtiyaç olduğunu, bunun 13 milyonunun ise bakımevine yapılacak ödeneklerle karşılanabileceğini söyledi.

İlaca erişim konusuna ilişkin soruları yanıtında, Sağlık Bakanlığı'nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde kurulan sisteme entegre olacağını kaydeden Hasipoğlu, bu şekilde vatandaşın nereden hangi ilacı aldığının görülebileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi 40 milyon TL’lik artışla 19 milyar 523 milyon 986 bin TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

*******

KHK Başkanlığı bütçesi kabul edildi

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerinde dün Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri ele alındı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nin bütçe görüşmeleri, Komite Başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 10.20’de başladı.

Komite’de ilk olarak 127 milyon 72 bin tl’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.