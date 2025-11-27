Lefkoşa’da farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Lefkoşa’da yürüyüş düzenledi.

Kulüpten verilen bilgiye göre; 222. Bölge Kuzey Kıbrıs’ın çağrısıyla 12 Inner Wheel kulübü, çeşitli sivil toplum örgütleri, şirket temsilcileri, üniversite öğrencileri, vatandaşlar ile Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Kuğulu Park’tan başlayarak Büyük Han’da tamamlandı.

“25 Kasım Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Son” temasıyla düzenlenen yürüyüşün ardından Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs Başkanı Zehra Deniz Yüksel tarafından ortak açıklama okundu.

Ortak açıklamada, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin hiçbir türünün meşru görülemeyeceği ifade edil-di.

Şiddetin; fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, sözlü ve dijital her biçimiyle insan onurunu zedelediği, aileleri dağıttığı ve toplumun sağlıklı gelişimini engellediği ifade edilen açıklamada, Inner Wheel Kulüp-lerinin şiddete karşı duruşunun “güvenli ve eşit bir yaşamı savunmak” olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025, 09:54