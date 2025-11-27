Polis araştırıyor

Suna ERDEN

Mali polisin yürüttüğü ‘rüşvet ve görevi kötüye kullanma’ suçlamalarıyla tutuklanan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Salih Canseç dün sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlı Canseç hakkında soruşturma amaçlı 5 gün ek tutukluluk emri alındı. Duruşmada Salih Canseç’le ilgili ifade veren bir şirket sahibinin 900 bin TL rüşvet verdiğini iddia ettiği, bu hususun araştırıldığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten Mali Şube’de görevli müfettiş Muavini Namık Kemal Baz mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 12 Kasım 2025 tarihinde “rüşvet, görevi kötüye kullanma ve kamu görevlilerinin iltimas karşılığında para alma” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, ek tutukluluk alındığını kaydetti. Polis, zanlının son olarak 21 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, Canseç’in cep telefonu ve makam odasındaki bilgisayarın incelemesinin sürdüğünü kaydetti. Polis, son 5 günde bir şirket sahibinin ifade vererek, zanlıya 6 ayrı seferde 900 bin TL rüşvet verdiğine dair beyanda bulunduğunu, zanlının bu parayı MİK’teki bir şahıs için aldığını söylediğini anlattığını açıkladı. Polis, 5 günde 14 kişinin sorgulandığını, 10 kişiden ifade alındığını açıkladı.

Polis, zanlıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 5 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Ne olmuştu

Daha önceki duruşmalarda Salih Canseç’in, 11 Kasım 2022-20 Kasım 2023 tarihleri arasında ihalelere katılacak 5 şirkete hukuka aykırı bir şekilde ihale öncesinde ihaleyle ilgili bilgi vererek, bu şirketlerden 510 bin TL ve 2 bin 500 Sterlin aldığı iddia edilmişti.

Polis, Canseç’in 2025 yılı içerisinde Kalkanlı Yaşam Evi için açılan bir ihaleye katılan bir firmaya ihaleden çekilmesi halinde kendilerine para verileceğini söylediğini aktarmıştı. Polis, zanlının yine 2025 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığının açtığı bir ihaleye katılan başka bir firmaya da çekilmesi halinde para verileceğini söylediğini açıklamıştı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının MİK tarafından çıkılan bir ihaleye katılan 2 firmanın sahiplerine, ihaleye katılan “başka bir iş insanının kendilerine para vereceği” teklifiyle ihaleden çekilmelerini teklif ettiğini belirtmişti.

