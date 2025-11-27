Hüseyin ÇİÇEK

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, dün günün ilk saatlerinde gerçekleştirdiği nefes kesen operasyon sonucunda, 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi, Ü.M.(E-33) isimli zanlıyı tutukladı. Operasyon, Tuzluca köyü çemberinde gerçekleş-tirildi. Aracıyla, zulada bulunan uyuşturucu maddeleri almaya gelen Ü.M., polisleri görünce kaç-sa da, kısa süre sonra evinde kıskıvrak yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün İs-kele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polisi görünce kaçtı

Mahkemeye meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Erkan Çelik, 26 Kasım 2025 tarihin-de, saat 01.15’te, İskele Bölgesi’nde, Tuzluca Çemberi’nde, 2 adet iç içe geçmiş poşetler içeri-sinde bulunan 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi, kullanımındaki araçla almaya gelen zanlı Ü.M.’nin, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından suçüstü tespit edildiğini ve polisleri gören zanlının, aracıyla olay yerinden kaçtığını anlattı. Zanlının kısa süre sonra Yenierenköy’de, evinde tespit edildiğini aktaran polis, 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu maddeye emare olarak el koyduklarını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.