Rum Yüksek Mahkemesi, birkaç istisna dışında bütün yargı ve adalet sisteminin 18 Aralık 2023 itibarıyla tamamen “e-justice” (elektronik yargı) sistemine geçeceğini açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre, bugün yalnızca bazı belge ve bildirimler elektronik ortamda (i-justice) ibraz edilmekteyken 18 Aralık’tan sonra “her şey elektronik ortamda olacak.” Artık Polis, Hukuk Dairesi ve Sosyal Yardım Ofisi gibi diğer birimlerle ilgili belgelerin de elektronik ortamda sunulması gerekecek.

E-justice sistemi, belirtilen tarihten itibaren yargı yetkisiyle alakalı olarak Yüksek Mahkeme ve Uluslararası Koruma İdare Mahkemesi hariç diğer bütün mahkemelerde uygulamaya girecek. Ayrıca Kaza Mahkemeleri’nin adli yargı yetkisi, yüksek mahkeme ve Askerî Mahkeme yetkisi hariç bütün yetki alanlarında aktif olarak kullanılmaya başlayacak.



Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 09:45