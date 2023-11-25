KADINI FECİ ŞEKİLDE DARP ETTİ , AYAĞINI KIRDI

Gazimağusa’da 23 yaşındaki F.S aralarında çıkan tartışma sonucu 26 yaşındaki M.H isimli kadını ciddi şekilde darp ederek ayağının kırılmasına neden oldu. Bahse konu F.S tutuklandı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“24.11.2023 tarihinde ,saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu F.S.(E-23), M.H.(K-26) ‘ın vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, sağ ayağının kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”