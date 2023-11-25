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KADINI FECİ ŞEKİLDE DARP ETTİ , AYAĞINI KIRDI

Gazimağusa’da kadına şiddet: Darp ettiği kadının ayağını kırdı

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KADINI FECİ ŞEKİLDE DARP ETTİ , AYAĞINI KIRDI
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Gazimağusa’da 23 yaşındaki F.S aralarında çıkan tartışma sonucu 26 yaşındaki M.H isimli kadını ciddi şekilde darp ederek ayağının kırılmasına neden oldu. Bahse konu F.S tutuklandı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“24.11.2023 tarihinde ,saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu F.S.(E-23), M.H.(K-26) ‘ın vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, sağ ayağının kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

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