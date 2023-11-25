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GÖZLER YENİ ASGARİ ÜCRET'TE

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere 28 Kasım Salı günü toplanacak.

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GÖZLER YENİ ASGARİ ÜCRET'TE
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere 28 Kasım Salı günü toplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplanacağını duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantının 28 Kasım 2023 Salı günü saat 09.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yapılacağını bildirildi.
Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), 9 Kasım 2023 tarihinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun resmi olarak masaya çağırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı talepte bulunmuştu.

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