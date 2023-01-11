Heyecan yarattı

Fransız Total şirketi yetkililerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir görüşme gerçekleştirdiği ve görüşmede, şirketin Güney Kıbrıs’ta güneş parkı kurma niyetinin ele alındığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Total: Hangi Doğal Gaz? Güneş Parkı! – Doğalgaz Yatakları Konusunda Gelişme Beklerken Fransızların Büyük Güneş Parkı Niyeti Ortaya Çıktı” başlıkları altında verdiği haberinde, Total şirketi yetkililerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü ve görüşmede doğalgaza ilişkin gelişmeler yerine güneş parkı konusunun ele alındığını yazdı.

Gazete, söz konusu görüşmede, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan altıncı parseldeki doğalgaz yataklarının kullanımına ilişkin bir gelişme yaşanmadığını, bunun sebebinin ise söz konusu parselin idaresinin ENI şirketinde olması, Total’in ise söz konusu parselde sadece hissedar olarak bulunması olduğunu vurguladı.

Pilidu doğruladı

Total yetkililerinin Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama ise, Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu tarafından yapıldı.

Habere göre gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pilidu, Total’in yenilenebilir enerji pazarına, güneş parkı kurarak dahil olmak istediğini belirterek, şirketin Güney Kıbrıs’taki ortaklarıyla birlikte büyük bir güneş parkı kurma arzusunda olduğunu ifade etti.

Gazete, Pilidu’nun açıklamasında, şirketin inşa etmek istediği parkın büyüklüğüne veya nerede kurulacağına dair ayrıntı vermediğini belirtirken şirketin niyetine dair bazı iddiaların bulunduğunu, bunlardan birinin de şirketin, ara bölgede bir güneş parkı kurma niyetine dair olduğunu aktardı.

Pilidu’nun açıklamalarında, Total’in Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki 6’ncı parsele katılımı sebebiyle sorulan sorulara ise “hala görüşme aşamasında olduğunu, belirli bir çerçeveye ulaşmak için henüz erken olduğunu ve 2023 yılında ilerleme sağlanması adına gerekli her türlü faaliyetin gerçekleştirileceği” yanıtını verdi.

