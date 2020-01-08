Hükümet kararlı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Cumhuriyet Meclisinin dünkü genel kurulunda yaptığı konuşmada, Karpaz bölgesinde hayvanlarda görülen çiçek hastalığına karşı mücadele çerçevesinde ince avın Dipkarpaz'daki 1 numaralı bölgede iki hafta yasaklanmasının gündemde olduğunu; Bakanlar Kurulu’nda bu yönde karar alınacağını açıkladı.

Oğuz, bölgedeki tüm hayvan üreticilerinin bilgilendirildiğini ve dezenfekte koşullarına da uyulduğunu; bulaşmanın önlenmesi için bir ay süreyle bölgeden hayvan çıkışına izin verilmeyeceğini söyledi. Oğuz, çiçek hastalığının insanlara bulaşmadığını ve Karpaz dışındaki bölgelerde görülmemesinin sevindirici olduğunu da ifade etti.

Şahali: Karpaz’daki sıkıntı çok büyük

Genel Kurul’da ilk sözü alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Hayvan Hastalıkları” konusunda konuşma yaptı.

Bir süredir görülen çiçek hastalığı konusunda, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla bazı çalışmalar yapıldığını ifade eden Şahali, Karpaz’da yaşanmakta olan sıkının çok büyük olduğunu vurguladı.

Hellimin coğrafi tescili konusunun zorunluluk olduğu bir dönemde, küçükbaş hayvancılıkta yaşanan sorunun devlet tarafından yeterince ciddiye alınmadığını savunan Şahali, Dipkarpaz’da hastalığın yayılma tehdidinin korkunç boyutta olduğuna dikkat çekti.

Tedbirler sırasında hayvancıya herhangi bir desteğin olup olmadığını soran Şahali, 20 bin aşının hafta sonu ülkeye getirildiğinin söylenmesine rağmen, bugüne kadar beklenmesinin ve aşılamaya bugün başlamasının nedenini sordu.

Erkut Şahali, hükümetin süt sektörünün daha ileriye taşınması için yapıcı bir vizyonu olmadığını da ileri sürerek Karpaz’da yaşanan salgının ne şekilde önleneceğinin yanıtlanması gerektiğini kaydetti.

Arıklı: Karayollarında kamyon şoförü yok

Genel Kurul’da daha sonra YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Ulaştırmanın sorunları” konusunda söz aldı.

Kantara’da yağmurdan dolayı toprak kayması olduğunu, Karayolları Dairesi’nin de müdahale etmediğini öğrendiğini anlatan Arıklı, Gazimağusa’da Karayolları Dairesi’nde kamyon şoförü olmadığını kaydetti.

Gazimağusa’nın ülkenin ikinci büyük karayolu ağına sahip olduğunu, ancak Gazimağusa Karayolları Dairesi’nde, silindirci, ustabaşı, mühendis olmadığını ifade eden Arıklı, ilgili dairenin 24 personeli olduğunu, sadece 3’ünün dış göreve gidebileceğini, fiilen kapatıldığını veya kapatılmaya mahkum edildiğini vurguladı.

Toplu taşımacılık master planı konusunda da ilgili bakandan bilgi isteyen Arıklı, kaçak taşımacılık konusunda bir tüzük dahi yapılmadığını, bunun parayla alakası olmadığını kaydetti.

Atakan: Ülke öncelik sıkıntısı yaşıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, “Temiz isim pis işler yaparsanız kirlenir” dedi.

Kantara’daki sıkıntının önceki gün meydana geldiğini, Karayolları ekiplerininse olayın oluşundan yaklaşık yarım saat sonra müdahale ettiğini vurgulayan Atakan, personel sıkıntısının bir günde ortaya çıkmadığını, zaman içinde meydana geldiğini kaydetti.

Ülkenin bir öncelik sıkıntısı yaşandığını, bütçe, insan kaynağı ve odaklanmayla alakalı olduğunu, bütçe sıkıntısının bir realite olduğunu vurgulayan Bakan Atakan, ancak sanki Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında, ya da hükümette bir sıkıntı varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını kaydetti.

T izinleri konusunda Arıklı’nın yazılı sorusuna net bir şekilde cevap verileceğini söyleyen Atakan, raylı sistem konusunda yaşanan süreç hakkında milletvekillerini bilgilendirerek, bu konuda uygun fizibilite ortaya çıkarsa bunun kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.



Özyiğit: İmar planına belirsizlik var

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit “İmar Planında Son Durum” konulu konuşmasında, Mağusa İskele Yeniboğaziçi imar planı konusunda bir belirsizlik yaşandığını kaydetti.

İmar planı konusunda kendilerinin de bir takım çalışmalar yaptığını anlatan Özyiğit, imar planının kamu yararını gözetecek şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi.

İmar planının revize edilerek, yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getirdiklerini ifade eden Özyiğit, planın değişikler yapılarak mı, yoksa yapılmayarak mı yayımlandığını anlamadıklarını dile getirdi.

İlgili bakana gelinen aşamanın ne olduğunu soran Özyiğit, iktidar ortağı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun, belediye meclislerince onaylanmadan, belediye başkanlarının bu plana onay veremeyeceği yönündeki sözlerine açıklık getirilmesini istedi.

Özyiğit, “Şu anda emirname yürürlükte mi? Yeni yayımlanan plan ne zaman Resmi Gazete’de duyurulup, yürürlüğe girecek?” sorularını sordu.

Baybars: Şu anda yürürlükte değil

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Şehir Planlama Dairesi müdürünün yaptığı açıklamada bir hata olduğunu; planın, Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için henüz yürürlüğe girmediğini, sadece onaylandığını söyledi.

Bir belirsizlik planı yaratılmasının kabul göremeyeceğini vurgulayan Baybars, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik gelişme için ters bir tutum sergileyeceğini kaydetti.

İlk Birleşik Kuruldan sonra, Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla hem Bakanlar Kurulu’na, hem de 3 belediye başkanına bilgi verdiklerini ve yapılan itirazlardan sonra planı nihai haline getirdikleri belirtti.

İmar planının Resmi Gazete’de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi konusunun Başbakan’ın takdirine kaldığını ve konunun bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını düşündüğünü kaydetti.

Baybars, bu kaosun ülke gündeminden kaldırılması gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Hamzaoğulları, Rum plakalı araçları sordu

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da “Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Güney Kıbrıs Plakalı Araçların KKTC’de bulunan otellerden taşıdığı 3. ülke vatandaşlarının taşımacılığı” ile ilgili konuşma yaptı.

Güney Kıbrıs plakalı otobüslerin güneyden kuzeye yolcu getirebileceğini, burada hiçbir sıkıntı olmadığını vurgulayan Hamzaoğluları, bunun bir ayağının Dışişleri Bakanlığı, diğerinin Turizm Bakanlığı ve üçüncü ayağının da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olduğunu kaydetti.

Hamzaoğluları, Güney Kıbrıs’tan buraya yolcu getirilebildiğini ve Larnaka ile Baf Havaalanı’ndan Güney Kıbrıs plakalı otobüslerin transfer için Kuzey Kıbrıs’a geçebildiğini ancak aynı otobüslerin Kuzey Kıbrıs’tan üçüncü ülke vatandaşlarını alıp, Güney Kıbrıs’a götürmeye hakkı olmadığını kaydetti.

Özersay: Talebimiz 8 yıldır gündemde

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçen turistleri taşıyan otobüsler ile ilgili yaptığı güncel konuşmaya yanıt verdi.

Özersay, ülkedeki toplu taşıma araçlarının Güney’e yolcu götürebilmesi taleplerinin hem bakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı tarafından 7-8 yıldır gündeme getirildiğini ancak Rum tarafının taşımacılık pastasını Kıbrıslı Türk otobüsçülerle paylaşmamak için bahaneler ürettiğini söyledi.

Özersay, Rum tarafının ürettiği bahanelerde direksiyon dışında bir eksiklikleri olmadığını, ancak ülkede toplu taşıma araçlarında kendi standartlarını yukarıya çekmeleri gerektiğini, bunlardan birinin de muayene sıkıntısı olduğunu ifade etti.

Ülkede AB standartlarında bir muayene sunulmasının ardından Rum tarafının bahane üretemeyeceğini ifade eden Özersay, AB ile KKTC’den Güney’e toplu taşımacılık yapılabilmesi için yapılan görüşmelerde AB yetkililerinin Rum tarafı yetkilileri üzerinde yeterli baskıyı kurmadığını, sıkıntıyı aşacak çözüm üretmediğini gördüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından sorular kısmına geçildi ve milletvekillerinin sözlü ve yazılı soruları ile cevapları okundu. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 13 Ocak Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.