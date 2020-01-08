Güle, oynaya gitti

Lefkoşa’da yol vermeme meselesi yüzünden çıkan kavgada Bülent Can Şen’in tartıştığı Naim Temel’i 11, Umut Özer’i ise 3 yerinden kesici bir aletle yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından aranan şahıs ilan edilen ve önceki gün ülkeden çıkış yaparken, havaalanında yakalanan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 02 Şubat 2020 tarihinde saat 03.00 sıralarında Lefkoşa'da meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, Bülent Can Şen’in, Naim Temel ve Umut Özer ile kavga ettiğini belirtti.

Kavganın yol vermeme meselesi yüzünden çıktığını kaydeden polis, zanlının Naim Temel’i 11, Umut Özer’i ise 3 yerinden kesici bir aletle yaralandığını mahkemeye aktardı.

Çıkış yapmak isterken tutuklandı

Polis, Naim Temel ve Umut Özer’in almış olduğu yaralardan dolayı Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alındığını anlattı. Polis, aranan şahıs olan zanlının Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının öğrenci olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 7 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve 2 kişinin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.