Şafak baskını

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’de DAEŞ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan şahıs ilan edilen Ömer Öztürk, önceki gün Gazimağusa’da düzenlenen şafak baskınıyla yakalandı.

Adli Şube ekipleri tarafından yakalanan zanlının kaldığı evde yapılan aramada terör örgütüne ait olduğu düşünülen çok sayıda kitap, DVD, hard disk, hafıza kartı, CD ve birçok doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Onbaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nde “DAEŞ” terör örgütüne üye olmak suçundan aranmakta olan zanlının kaldığı eve dün sabah 05.30 sıralarında operasyon düzenlediklerini söyledi.

Polis, ev içerisinde terör örgütüne ait olduğu düşünülen, dini içerikli çok sayıda kitabın yanı sıra, DVD, CD, hard disk, hafıza kartı ve bazı dokümanlar ele geçirdiklerini belirtti.

Banka hesap defterleri bulundu

Evde bazı banka hesap defterlerinin de ele geçirildiğini kaydeden Onbaşı, hafıza kartları ve CD’lerde yapılan ilk incelemelerde, PKK terör örgütü bayrağı ile bölücübaşı Abdullah Öcalan resimlerinin de tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Onbaşı, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.