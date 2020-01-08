Dipkarpaz karantinada

Dipkarpaz’da çiçek hastalığına yönelik karantina tedbirleri alındı. Bölgede hastalığın yayılmasını engellemek için 5 kilometrekarelik alanda dün aşılama yapıldı.

Üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ayrıca bölgedeki hayvanların ve damızlıkların satışını durdurdu ve bölgeye giriş çıkışlara ilaçlı halılar koydu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya hastalığa karşı alınacak önlemler ve neler yapılması gerektiği hususlarında bilgi verdi.

Bölgeye giriş ve çıkışlara ilaçlı halılar konularak, araçlarla hastalığın bölge dışına taşınması engelleniyor. Hastalık görülen işletmeler, dezenfekte edildi. Hastalık görülen hayvanlar ise itlaf edildi.

Oğuz: Tüm tedbirler alındı

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, dün Dipkarpaz köyüne giderek, başlatılan aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Oğuz, hastalığın diğer bölgelere yayılmasını engellemek için tüm tedbirlerin alındığını ve Bakanlık tarafından verilen eğitimlerde üreticilerin hastalık hakkında bilgilendirildiğini vurguladı.

Bakan Oğuz, hastalıktan dolayı zarar gören üreticilere gereken desteğin verileceğini de kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çiçek hastalığı konusunda bölge halkına ve üreticilere yönelik olarak dün Dipkarpaz köyünde eğitim düzenledi. Eğitimlerde, hastalığa karşı alınacak önlemler ve neler yapılması gerektiği hususlarında bilgiler verildi.