Sistem çalışıyor

Çiğdem AYDIN

Araç Kayıt Otomasyon Sistemi’nin (AKOS) Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Dairesinde önceki gün hizmete girmesinin ardından internet üzerinden işlemler başladı. Diyalog muhabirine konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı 24 saatte toplam işlem sayısının 150’ye ulaştığını toplam hasılatın da 123 bin 680 TL’ye olduğunu söyledi.

Kemal Bağzıbağlı şunları ifade etti:

“Otomasyon sisteminde ilk 24 saatte işlem sayımız toplam 150 olarak kayda geçti. 130 kişi seyrüsefer, 20 kişi araç muayene harcını on-line ödedi. On-line olarak araç muayene ve yurt dışı çıkış ödemeleri yapılabiliyor. İlk 24 saat içerisinde elektronik işlem aracılığı ile toplanan hasılat seyrüseferde 117 bin 130 TL. 6 bin 550 TL de araç muayeneden. AKOS dediğimiz Araç Kayıt Otomasyon Sistemi sadece seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarını internet üzerinden ödemeyi sağlamıyor aynı zamanda 1990’lardan kalma araç kayıt yazılım sistemimizi de yenilemiş oluyoruz.

Merkez ve ilçe şubelerimizde yeni sitem üzerinden işlemler yapılıyor. Yine çok önemli araç koçanları elde yazılmıyor. Artık bilgisayar çıktısı alınıyor bu da AKOS ile mümkün oldu. Ayrıca bu yeni sistem ile araç kayıt şubelerimizde yaşanan ciddi yoğunluk giderek azalacak ve bir sebeple şubelerimize gitmek zorunda kalan vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha kaliteli bir hizmet vereceğiz. Bu sistemin geliştirilmesi açısından şu anda bir ayar sıkıntısı yaşıyoruz. Şu anda mobil cihazlar üzerinden bir problem yaşıyoruz ama hem internet sitesinin düzeltilmesi mobil cihaz uyumu yapılıyor. Ayrıca mobil uygulama geliştirilmesi de sağlanacak. Bu sayede Cep’ten tüm ödemeler yapılabilecek…”