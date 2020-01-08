En düşük artış bu yıl

Lefkoşa’da bugün seyrüsefer ve diğer devlet harçlarına yapılan zamlara karşı eylem yapılması planlanırken, aslında 2013 yılından beri bu artışların otomatik olarak gerçekleştiği ortaya çıktı.

2013 yılından bu yana Devletin belirlediği yıllık hayat pahalılığı oranına yakın ancak altında bir rakamın seyrüsefer zammı olarak yansıtıldığı belirtildi.

Açıklanan rakamlara bakıldığında 2013 yılından bu yana her 1 Ocak’ta seyrüsefer ücretlerine artış yapıldı. Ancak 2013’ten 2018 yılına kadar yapılan tüm artışlar o yıl açıklanan hayat pahalılığının altında gerçekleşti.

7 yıldır uygulanıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olan seyrüsefer zammına yönelik tepkiler artarken, bu artışların 2013 yılından itibaren her yıl otomatik olarak yapıldığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre; 2013 yılından bu yana her 1 Ocak’ta seyrüsefer ücretlerine artış yapıldı. Ancak 2013’ten 2018 yılına kadar yapılan tüm artışlar o yıl açıklanan hayat pahalılığının altında gerçekleşti. Maliye Bakanlığı’nı Serdar Denktaş’ın üstlendiği dörtlü koalisyon hükümeti döneminde açıklanan hayat pahalılığı oranının da üstünde bir seyrüsefer harcı artışı yaşandı. UBP-HP hükümetinin yaptığı zammın 2018 yılındaki dörtlü koalisyon hükümetinin yaptığı zam ile kıyaslandığında oldukça masum kaldığı görülüyor.

Zam 8,3 oranında yansıdı

Maliye Bakanlığı’nı Serdar Denktaş’ın üstlendiği CTP-HP-TDP-DP hükümeti döneminde seyrüsefer zammı hayat pahalılığının da üzerinde yapılmıştı.

2018 yılında yüzde 29.96 seviyesinde çıkan hayat pahalılığına rağmen dönemin Maliye Bakanı Denktaş seyrüseferlere yüzde 30 oranında zam yapmış, dönemin Başbakanı Tufan Erhürman da bu rakamı onaylamıştı

UBP – HP hükümeti döneminde ise seyrüseferlere yüzde 11.66 oranında çıkan hayat pahalılığının altında bir zam yapıldı. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan zam 8,3 oranında yansıdı.

2013-2020 yılları arasındaki yıllık enflasyon ve seyrüsefer zam oranları



Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2020, 13:13