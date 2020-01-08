Tatar: Sağlık  her şeyden önemli

ABD’de yaşanan ölümlerin ardından tüm dünyada ciddi bir sağlık sorunu haline gelmeye başlayan likit içerikli elektronik sigara ve nargile konusunda önlem alınıyor.

Bu çerçevede “likit içerikli elektronik sigara, elektronik nargile ve nikotin içeren veya içermeyen kartuşlar, bu kartuşların kullanıldığı alet, ekipman ve aparatlar ile kartuşların doldurulmasında kullanılan likitlerin” toplum sağlığı açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişinin yasaklanması yönünde karar üretildi.

Çalışma komitesince hazırlanan öneriler Başbakan Ersin Tatar’a sunuldu. Tatar, “Bizim için insan sağlığı her şeyden önemlidir. Öneride yer alan ürünlerin ithali yasaklı mallar kapsamına alınması için gereken neyse derhal yapılacaktır” dedi.

Çalışma komitesinde kimler var?

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyada likit içeren elektronik sigaralara bağlı ölümlerin ve hastalıkların hızla yayılması üzerine, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı’nın “Olağanüstü Toplantı Çağrısı” ile KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç Eczacılık Dairesi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, İçişleri Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, Ticaret Dairesi, Gümrük Dairesi Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile Ekim ayı başından bu yana, oluşan tehlike karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çocukların, gençlerin ve toplum genelinin korunmasına ilişkin alınabilecek önlemler konusunda yoğun bir çalışma yürüttü.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Psikolog Danışman TeyfideTecel Hatipoğlu, KKTC Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit, KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Temsilcisi Mehibe Toto, İçişleri Bakanlığı Temsilcileri Sami Denizalp, Hatice Ulucan, Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Temsilcisi Emin Atabek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Temsilcileri Zehra Çetin, Metay Genç, Maliye Bakanlığı Gümrük Dairesi Müdürlüğü Temsilcisi Hasan Mertkan’dan oluşan çalışma komitesi, Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi, gerekse Avrupa Birliği’nin, tüm ülkelere ölümlerin giderek yaygınlaştığı likit içerikli elektronik sigarayla ilgili önlemler alınması konusundaki çağrıları ve bu konuda yapılan bilimsel araştırma sonuçları enine boyuna değerlendirildi.