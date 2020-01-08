Suç makinesi

Lefkoşa’da bir şahsa ait aracı garajdan alıp, kasıtlı olarak kaza yapan Mehmet Mavizdeniz, şikâyet üzerine kendisini tutuklamaya giden polislere de bıçak çekip, boğazlarını kesmekle tehdit etti. Tutuklandığı esnada ağzında jilet olduğu tespit edilen ve tüm çabalara rağmen çıkarmayan zanlı, o şekilde dün mahkemeye çıkarıldı.

Polisin ve doktorların ikna çabalarına rağmen geri adım atmayan zanlı duruşmada ağzında sakladığı jileti çıkardı.

Oldukça kabarık bir sabıka dosyası olan zanlı teminat duruşması sonrası cezaevine gönderilirken, “18 Aralık’ta çıktım. Beni çileden çıkarmasınlar. Bıçaklarım. Bir kız var, evlenmek istiyorum” dedi.

Arabayı çalıp kaza yaptı

Polisin duruşmada aktardığı iddialara göre; Mehmet Mavideniz, 7 Ocak 2020 tarihinde Lefkoşa’da Birkan Çiçek'e ait PG 189 plakalı Honda Fit marka aracı izinsiz alıp, sürdükten sonra kasıtlı olarak kaza yaptı.

Evin garajında kilitsiz duran arabayı alan zanlı, PV 837 ve ML 478 plakalı araçların ön kısmına kasıtlı çarparak hasar oluşmasına neden oldu.

Şikâyet üzerine olay yerine giden trafik ekipleri, zanlıyı çıkmaz bir yolda tespit edip, yakalamaya çalıştı.

Tutuklanmaya direnen zanlı, cebinden çıkarttığı bıçağı görevli polislere salladı.

Zanlı polislere" Beni tutuklarsanız boğazınızı keserim " diyerek şiddet tehdidinde bulundu.

Olay yerine takviye ekip gönderilerek, zanlı gözaltına alındı.

Zanlı tutuklandığı esnada ağzını açıp, damağına yapıştırdığı jileti polislere gösterdi.

Polis ekipleri, zanlıyı ağzındaki jileti çıkarması için ikna etmeye çalıştı ancak başaramadı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürülen zanlı, burada da rıza göstermediği için muayene edilemedi ve ağzındaki jileti çıkarmadı.

Tüm çabalara rağmen ikna edilemeyen zanlı dün teminat talebi ile çıkarıldığı mahkemede duruşma esnasında ağzındaki dört parça jileti çıkardı.

Bir ay dolmadan cezaevine geri gitti

Zanlının jileti çıkarmasının ardından teminat duruşması görüşüldü. Polis, olayı anlatıp, yaşananları aktardıktan sonra Mavizdeniz’in sabıkaları hakkında mahkemeye bilgi verdi.

Zanlının birçok suçtan sabıkası olduğunu kaydeden polis, davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmemek şartı ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı verilen zanlı “Beni cezaevine göndermeyin. 18 Aralık’ta çıktım. Beni çileden çıkarmasınlar. Bıçaklarım. Bir kız var, evlenmek istiyorum” dedi.