Karar protesto edildi

Ay. Napa’da 12 İsraillinin toplu tecavüzüne uğradığı şikâyetinde bulunan ancak daha sonra hakkında yalan beyanda bulunmak ve kamuya zarar vermek suçlamasıyla hakkında açılan davada suçlu bulunan 19 yaşındaki İngiliz turistin cezası dün açıklandı.

Rum haber kaynakları “Mağusa Kaza Mahkemesi” yargıcı İngiliz kız hakkında 3 yıl erteleme ile 4 ay hapis cezası ve 140 Euro dava masrafı ödeme kararı verdi. Yargıç, cezaya karar verirken İngiliz kızın yaşının küçük olmasını ve akademik dönemi kaçırmış olmasını dikkate aldığını açıkladı.

Cezanın açıklanması ile Mahkeme binası önünde toplanan aktivistler 19 yaşındaki İngiliz turist lehine gösteri yaptı.

Mahkemenin, 30 Aralık 2019 tarihli duruşmada İngiliz kızı suçlu bulmuş, savunma avukatları konunun Rum tarafında temyize ve hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar götürüleceğini açıklamıştı.

Karara gerek Rum gerek İngiliz kamuoyunda şiddetli tepkiler gösterilmiş, Güney Kıbrıs’ın turistik açıdan boykot edilmesi yönünde kampanyalar başlatılmıştı. İlgili mahkeme kararına İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan da tepki gelmiş, İngiliz kıza hapis cezası verilmesi ihtimaline karşı Rum makamlarla temas edildiği açıklanmıştı.

Konuyu yakından takip eden İngiliz medyası, konunun artık diplomatik boyut kazanmasına dikkat çekerek Mahkemeden hapis cezası çıkması durumunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in af yetkisini kullanacağına dair haberler yayımlamıştı.