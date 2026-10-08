19 maddeden biri

Baf Belediye Meclisi’nin, Kıbrıs Türk mahallesi Mutallo’da yer alan Kemal Atatürk Caddesi’nin adını “Hafıza ve Umut Caddesi” olarak değiştirmeye karar vermesine tepki gösteren AKEL Baf örgütü, bunun Rum önerileriyle çeliştiğine dikkat çekti.

Akel açıklamasında "BM Genel Sekreteri müzakereleri yeniden başlatmaya ve iki topluluk arasında güven inşa etmeye çalışırken, bazıları yakınlaşmayı teşvik etmek yerine çatışmayı körükleyen bir konuyu gündeme getirmeyi tercih ediyor" denildi.

Rum Lideri Nikos Hrristodulidis'in Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşülmek üzere ortaya koyduğu 19 yeni maddeye dikkat çeken AKEL örgütü, bu 19 maddeden bir tanesinin kuzeydeki kasaba ve köy isimlerinin Yunanca olarak gösterilmesi önerisi olduğuna dikkat çekti.

Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL Baf örgütü, bu tercihin, Kıbrıs sorunundaki mevcut konjonktürden bağımsız olmadığını ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in müzakerelerin yeniden başlaması ve iki toplum arasında güven inşa etmek için çaba gösterdiği bu dönemde, bu gibi kararların yeniden yakınlaşma yerine zıtlaşmayı pekiştirdiğini kaydetti.

Örgütten yapılan açıklamada, bu caddenin isminin hangi gerekçeyle değiştirildiği konusunda izahat istendiği, ancak yanıt alınamadığı ifade edildi.

Habere göre AKEL Baf örgütü, DİSİ’ye de yüklenerek, DİSİ’nin açıklamalar düzeyinde federasyon çözümüyle yeniden yakınlaşmayı desteklediğini, ancak belediye meclis üyelerinin isim değişikliğine lehte oy verdiğini belirtti.