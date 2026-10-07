4.2 milyonluk yatırım

Larnaka sınırları içerisinde yer alan Aradip’te ikinci güneş parkının inşa edileceği ve güneş parkını kuracak şirketle sözleşme imzalandığı haber verildi.

İki yılda tamamlanacak yeni güneş parkının 4,2 milyon Euro’ya mal olmasının beklendiğini yazan Fileleftheros gazetesi, bunun belediye kaynaklarıyla finanse edileceğini kaydetti.

Yeni güneş parkının mevcut parkın yanına kurulacağını ve 3,61MW gücünde olacağını belirten gazete, geçen seneden bu yana faaliyette olan mevcut güneş parkının ise 2,96MW gücünde olduğunu ifade etti.

Gazeteye konuşan Aradip Belediye Başkanı Hristodulos Partu ise açıklamasında bir sonraki adımın güneş parklarından tam anlamıyla istifade edilebilmesi için, enerji depolama alanı meydana getirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.