İlerleme istiyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, 13 Ekim Salı günü saat 15.30’da ara bölgede bir araya gelecek. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yapılacak yeni görüşmelere hazır olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in yaptığı açıklamalarda, diyaloga devam etmeye hazır olduğunu ve Erhürman’dan yeniden ne zaman görüşecekleri konusunda yanıt beklediğini söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Erhürman’a görüşmelere New York’a gitmeden önce kalınan noktadan devam etmeyi istediğini ilettiğini ve diyaloga, New York’taki görüşmeden sonra oluşan yeni olgular da göz önünde bulundurularak devam edileceğini söyledi.

“İlerleme sağlanması için buradayız” diyen Hristodulidis, siyasi iradenin var olduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in talep ettiği üç konuyla ilgili fikirleri bulunduğunu kaydetti.

Hristodulidis, Guterres tarafından olumlu bir tavırla kabul edilen bu fikirler üzerine, ilerleme sağlanması için Rum müzakereciden, önümüzdeki hafta ortak bir toplantı önermek üzere Kıbrıs Türk tarafıyla iletişime geçmesini talep ettiğini belirtti.

Habere göre, Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya geliş tarihiyle ilgili ise, kendisiyle iletişim halinde olduğunu ve geliş tarihinin bizzat Holguin tarafından duyurulacağını söyledi.

Öte yandan Alithia gazetesinin haberine göre ise, Hristodulidis’in Erhürman’la gelen hafta görüşme yapmak istediği ve bu doğrultuda Rum Müzakereci Menelaos Menelau’ya gerekli direktifleri verdiği açıklandı.