İki ay bekleyecek

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde gizli bir şekilde güneyden kuzeye geçmeye çalıştığı esnada

2 kilo 400 gram uyuşturucuyla yakalanan Daniel Emekawuru hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının güneyde yaşadığı, kuzeyle bir bağı olmadığı belirtildi.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, zanlının 25 Ocak 2021 tarihinde saat 20.50 sıralarında Haspolat bölgesinde Güney Kıbrıs’tan gelerek gizlice Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalandığını söyledi. Polis, yakalanan zanlının üzerinde arama yapıldığını; 600 gram sentetik cannabionid (bonzai) ve bin 800 gram hintkeneviri ele geçirildiğini hatırlattı.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucuları getirmek için bir şahısla bin Euro karşılığında anlaştığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlının soruşturma amaçlı 7 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiğine, Kuzey Kıbrıs’ta yasal bir bağının bulunmadığına ve askeri yasak bölgeyi ihlal etmesi nedeniyle yargılanmadan kaçabileceğine dikkat çekerek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 2 ayı geçmeyecek süreyle cezaevinde beklemesine emir verdi.