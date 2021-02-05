Öncelik 65 yaş üstü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde randevulu sistem ile aşılama süreci başladı.

Verilen bilgiye göre; aşılama sürecinin daha geniş kapsamlı devam edebilmesi, Sağlık Bakanlığı’nın aşı tedarikine göre ilerleyecek ve bu konuda program kamuoyu ile paylaşılacak.

LTB Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı hemşireler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı doktor ve personelin iş birliği içerisinde 65 yaş üzeri bireyler için başlanan aşılama çalışmaları kapsamında bakanlığın ilettiği ilk gün için 100 aşılama işlemi yapılacak.

Aşılama işlemi bugün de evinden çıkma durumu olmayan 65 yaş ve üzeri bireylerle devam edecek.

LTB, aşılama işlemlerine Sağlık Bakanlığı tarafından aşılar tedarik edildikçe devam edecek.