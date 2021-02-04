Sen neymişsin be Daniel

Suna ERDEN

Girne’de polise gidip darp edildiğini, 20 bin Euro parasının çalındığını söyleyip şikayetçi olan Ifeoma Daniel’in yabancı uyruklu kızları erkeklere pazarladığı ortaya çıktı.

Olay, Daniel tarafından şikâyet edilen F.O.N. isimli 23 yaşındaki kadının, üç kız arkadaşıyla birlikte polise gidip ifade vermesiyle ortaya çıktı.

F.O.N ile kız arkadaşları, Daniel’in pasaportlarına el koyduğunu, kendilerine zorla fuhuş yaptırdığını anlattı. Harekete geçen polis, İfeoma Daniel’i tutuklayarak dün mahkemeye çıkardı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis, İfeoma Daniel isimli şahsın 27 Ocak 2021 tarihinde Adli Şubeye geldiğini, bir süredir evinde kalan arkadaşı F.O.N.’den şikâyetçi olduğunu söyledi.

İfeoma Daniel’in şikâyetinde; F.O.N.’nin 26 Ocak’ta markete gideceğini söyleyip çıktığını, biri tanıdığı, ikisi tanımadığı üç erkek şahıs ile birlikte eve geri döndüğünü, daha sonra dördünün birleşip kendisini darp ettiğini ve yatak odasında muhafaza ettiği 20 bin Euro’yu çaldıklarını öne sürdüğünü açıkladı.

Polis, yapılan şikayet üzerine 2 Şubat 2021 tarihinde F.O.N.’in Adli Şubeye çağrıldığını söyledi. Polis memuru, F.O.N. ile üç kadın arkadaşıyla şubeye gelip, ifade verdiğini belirtti.

Polis, F.O.N. ile arkadaşlarının, Ifeoma Daniel ile birlikte kaldıklarını, pasaportlarına el koyduğunu ve para karşılığında kendilerini erkeklere pazarladığını söyleyip, şikâyetçi olduklarını aktardı.

Pasaportunu geri aldı

Polis memuru, F.O.N.’nun 26 Ocak’ta ise pasaport ve evraklarını almak için üç erkek arkadaşını eve çağırdığını söylediğini anlattı.

Polis, F.O.N.’nun pasaport ve evraklarını alıp çıktıktan sonra zanlı İfeoma Daniel'in bağırıp, çağırıp evi dağıttığını aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 ayı geçmeyen bir süre ile olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.