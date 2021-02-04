Sosyal mesafe hiçe sayıldı...

Yeni tip Koronavirüste vakaların artışta olması nedeniyle, birçok insan PCR yaptırmak adına Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ücretsiz test noktalarına yöneliyor.

Neredeyse her gün ciddi bir yoğunluk yaşayan merkezler, 71 vaka çıkması nedeniyle birçok insan PCR merkezlerine yönelerek, büyük bir kalabalığa sebep oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ise hiçe sayıldı...



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PCR testlerinin ülke genelinde bakanlığa bağlı merkezlerde ücretsiz olarak yapılacağı aktarılması üzerine Lefkoşa fuar alanına akın edildi



PCR TESTLERİ DURDURULDU!



SAĞLIK BAKANI PİLLİ: EVDE İZOLE OLUN

Tüm bu yaşananların üzerine sağlık bakanlığından açıklama gecikmedi. sağlık bakanlığı ülke genelinde yapılan pcr tetlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı. sağlık bakanı ali pilli de vatandaşlara evde izole olma çağrısı yaptı.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 12:38