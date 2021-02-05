Sarayın bahçesinde samimi görüşme

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve ardından da Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldi. İngiliz Bakan Raab dün saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Raab'ın Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Mart ayında BM öncülüğünde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik gerçekleştirilecek zirve öncesinde temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, adaya ilk resmi ziyaretini yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la görüşmesinde 5+1 gayriresmi konferansı konusunda önemli meseleleri değerlendirdiklerini, ayrıca İngiltere’nin AB’den ayrılması dolayısıyla Kıbrıslı Türklere nasıl kazanımlar sağlanabileceğini konuştuklarını açıkladı.

“Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için egemenliğimizin fevkalade önemli olduğunu vurguladık” diyen Tatar, adada istikrarın ancak iki devletin birbirini tanımasıyla olacağını söylediklerini de bildirdi.

Tatar: Önemli meseleleri değerlendirdik

Cumhurbaşkanı Tatar, Raab’la görüşmesinin ardından basına açıklamalar yaptı, soruları yanıtladı.

Adayı ilk kez ziyaret eden Raab’a Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu aktardıkların belirten Tatar, hassasiyetlerini ve beklentilerini de ifade ettiklerini, Raab’ın da bunları gayet iyi anladığını gözlemlediğini söyledi.

Raab’la görüşmesinde Coronavirüs pandemisinin de gündeme geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Oxford Üniversitesi’nin piyasaya sunduğu aşıdan bizlere de verilmesi için çalışma talep ettim” dedi.

Tatar, Raab’ın kendisine İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın selamını da ilettiğini kaydederek olumlu geçen görüşmelerinin İngiltere ile temaslarında yakınlaşma ve ilişkilerin geliştirilmesi için hayırlı olmasını diledi.

Masaya koyacağı vizyonu anlattı

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la görüşmesinde 5+BM toplantısında masaya koyacağı vizyonu anlatarak, Kıbrıs’ta, adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının ancak, iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statü temelinde iş birliğini içeren yeni bir zeminle mümkün olabileceğini ifade ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı’nın, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ı çalışma ofisinde kabul ettiği, samimi ve yapıcı bir ortamda geçen görüşmede, Mart ayı başında gerçekleşmesi öngörülen gayriresmî 5+BM toplantısı ve KKTC ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5+BM toplantısında masaya koyacağımız vizyonu, Sayın Dominic Raab’a anlatarak, Kıbrıs’ta, adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının ancak, iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliğini içeren yeni bir zeminle mümkün olabileceğini ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanımız, gelinen aşamada, elli yıldır devam eden ve sürekli başarısızlıkla sonuçlanan federasyon zemininde bir uzlaşıya varılamayacağının net şekilde ortaya çıktığını ifade ederek, çökmüş zeminde müzakere edilmesinde ısrarcı olunmasının da statükonun devamına katkı koymaktan başka bir anlam taşımayacağını ortaya koymuştur.

Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Bakan Raab’la, 1 Ocak 2021 itibariyle Brexit’le birlikte ortaya çıkan olan yeni durumun, ülkelerimiz arasında ilişkilere dair oluşturduğu yeni fırsatları ve bu yeni fırsatlar çerçevesinde yapılabilecekleri de etraflıca değerlendirmiştir.”

Aşı talebi iletilmiştir

“Sayın Cumhurbaşkanımız Dominic Raab’a ayrıca, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve klinik deneylerin ardından Corona virüse karşı etkili olduğu tespit edilen AstraZeneca aşısına Kıbrıs Rum tarafı gibi erişebilmek için girişim yapması talebimizi iletmiştir. Ersin Tatar, Adanın tarihini bizimle yaşayıp paylaşan İngiltere’nin geleneksel adil duruşuna güvendiğini ve dünyadaki diğer insanlar gibi Kıbrıs Türk halkının da bu zor zamanlarda aşıya erişimin öneminin açık olduğunu, en yakın zamanda bahse konu aşıları Halkımıza ulaştırmak istediğini vurgulamıştır.”

Raab: Kalıcı çözümü destekliyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs’ta tarafların müzakerelere, uzlaşıya hazır şekilde gelmesi gerektiğini söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre Anastasiadis ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Raab, İngiltere’nin Kıbrıs sorununda adil ve kalıcı bir çözümü desteklediğini kaydetti.

Raab, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anastasiadis ile İngiltere’nin desteğini tekrarlamak ve Kıbrıs'ta çözüm müzakerelerine açık ve esnek bir yaklaşımı teşvik etmek için görüştüğünü ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Hristodulidis ile yaptığı görüşmeden sonra ise taraflara uzlaşıya hazır olmaları mesajını gönderdi.

Raab, bunca çabadan sonra Kıbrıs sorununda yaşanacak bir başarısızlığın kimseye fayda sağlamayacağına vurgu yaparak, taraflara, müzakerelere uzlaşıya hazır şekilde gelmeleri çağrısında bulundu.

Fikir ayrılığına son verilmeli

İngiltere’nin Kıbrıs’taki fikir ayrılığına daimi bir son verilmesini istediğini belirten Raab, tarafların kendilerine sunulan fırsatları görmesini umut ettiğini kaydetti.

Hristodulidis ise, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Raab’a müzakerelerin kısa bir süre sonra, Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını umduklarını ve kendilerinin bu hedefe sıkı bir şekilde bağlı olduklarını söylediğini belirtti.