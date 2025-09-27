Kasım’da devam

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “bir sonraki genişletilmiş görüşmenin Sonbahar’da ve büyük ihtimalle Kasım ayında yapılacağını” söyledi.

Politis gazetesi “Bir Sonraki Genişletilmiş Görüşme Sonbaharda” başlığı altında verdiği haberde, Hristodulidis’in Guterres’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada; görüşmeden edindiği izlenimin, bir sonraki genişletilmiş görüşmenin kasım ayında yapılacağı şeklinde olduğunu söylediğini aktardı.

Hristodulidis; bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la gerçekleştirilecek üçlü görüşmede ise; bir durum değerlendirilmesi yapılacağını ve 19 Ekim tarihinde KKTC’de yapılacak seçimlerden sonraki görüşmenin ayarlanacağını vurguladı.

Gazete, BM’nin, yarınki üçlü görüşmeye ilişkin beklentilerinin ise düşük olduğunu, Genel Sekreterin tarafları, momentumun devamı için taahhüt altına almayı amaçladığını öne sürdü.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Kıbrıs Sorunu İçin Sonbaharda Randevu Ayarladı’” başlığı altında verirken Hristodulidis’in dünkü açıklamasında, Guterres’in kendisini UNFICYP’in yeni misyon şefinin gelişi konusunda bilgilendirdiğin” de söylediğini yazdı.

Hristodulidis, Guterres’in yeni misyon şefini “diyaloğun yeniden başlaması ve zorlukların aşılması için ortaklaşa çalışacağı yakın çalışma arkadaşı ve dostu” şeklinde nitelendirdiğini de belirtti.

AKEL’den destek

Gazete bir diğer haberinde ise, AKEL’den dün yapılan açıklamada, Hristodulidis’in BM kürsüsünde yaptığı konuşmada Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği eleştirileri “çok doğru bulduklarının” vurgulandığını aktardı.

Açıklamada, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dünyada uluslararası hukuk ve barışı savunacak son unsurlar olduğu” iddiası dile getirildi.