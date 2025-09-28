Tüm renkler korunacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, KKTC Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. Erhürman, 19 Ekim’den sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağına işaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan Tufan Erhürman, “Hedefimiz, bütün renklerimizi koru-yarak özgürlük içinde yaşamaktır” dedi. Geride bırakılan beş yılı değerlendiren Erhürman, “Beş senede Sayın Tatar’ın hanesine yazacak hiçbir şey bulamıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı yokmuş gibi ya-şadık” dedi.

KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı İbrahim Sezikli ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulundu ziyarette Erhürman’a, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı, en kıymetli makamlardan biri

Alevi Kültür Merkezi’nde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, ülkenin içinde bulunduğu statü nedeniyle Cumhurbaşkanlığının, en kıymetli makamlardan biri olduğuna dikkat çekerek, “KKTC, Türkiye Cumhuriyeti dışında herhangi bir devlet tarafından tanınmıyor. Cumhurbaşkanı sıfatıyla olma-sa da Kıbrıs Türk toplum lideri sıfatıyla, dünyayla temas kurma olanağına sahip olunabiliyor. İlk defa, beş yıllık bir Cumhurbaşkanlığı dönemi müzakeresiz geçti. Görüşme yapılmadı, Güven Yaratıcı Önlem-ler dahi konuşulmadı” dedi.

“Karma evliliklerden doğan” diye tanımlanan çocukların haklarından bahseden Erhürman, “Bu çocuk-larımızın AB vatandaşlığı hakkı beş yıldır aralıksız ihlal ediliyor. Zaman zaman ‘Nerede evlendin?’, ‘Ne-rede doğdun?’ diye soruluyor. Çocuklarımız arasında ayrımcılık yapılıyor. Ama beş sene boyunca bu konu dile getirilmedi, Sayın Tatar bunu dert etmedi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı makamı yokmuş gibi yaşadık

“Ekonomide beş sene sesini çıkarmayanlar, şimdi tarımda atağa kalkacakmış. Peki, beş senedir nere-deydiniz?” diye soran Erhürman, “Beş seneyi geride bıraktık; ben buna “beş bomboş sene” diyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı yokmuş gibi yaşadık” ifadelerini kullandı. Erhürman, 19 Ekim’den sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağına işaret etti.

Erhürman, “Öyle bir noktaya geldik ki, Cumhurbaşkanlığı makamında ‘ciddiyet’ vaat etmek zorunda kalıyoruz. Cumhurbaşkanlığının ciddiyeti tartışılır hâle geldi. 24 saat aralıksız çalışan bir Cumhurbaş-kanlığına ihtiyacımız var; çünkü her alanda geriledik” şeklinde konuştu.

Sözümüz söz

Bu arada Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bizim sözümüz” kavramına vurgu yaptı. Erhürman, herkes adına konuşmak yerine halkı dinlemenin ve anlamanın önemine dikkat çekti. Erhürman, milletvekili olduğu 2013 yılından bu yana halkı dinlediğini belirterek, farklı kesimlerden aktardığı örneklerle vatandaşların yaşadığı kimlik, vatandaşlık, işsizlik, göç ve ekonomik sorunlara dik-kat çekti. “Gerçekten ‘bizim sözümüz’ oluşturulmak isteniyorsa önce dinlemek gerekiyor” diyen Er-hürman, dinlemenin yetmediğini, halkın acısını, hasretini ve kırgınlığını da hissetmek gerektiğini ifade etti. Erhürman paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı makamının bir kişinin ve çevresindekilerin sarayı ya da köşkü değil, halkın sözünün toplandığı ve hakları için mücadele edilen bir “ev” olacağını söyle-di:“Senin sözün benim sözüm, bizim sözümüz… Cumhurbaşkanlığı, sorunlarımızın bilindiği, çarelerinin arandığı, haklarımız için mücadele eden evimiz olacak. Sözün sözüm. Sözümüz söz…”