İki toplumlu ticarete destek

Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıs’ta Yeşil Hat üzerinden ticaret yapan ya da yapmak isteyen işletmelere ve kişilere bilgi ve teknik yardım sağlamak amacıyla tasarlanan ‘Yeşil Hat Ticaretini ve İşletmeleri Destekleyen yeni AB One Stop Shop’ servisini Lefkoşa’da açması Rum basınında geniş yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Ticaret İçin AB Ofisi-Ticaret Yapmak İsteyen İşletmeler ve Kişilere Teknik Yardım ve Bilgi Sağlayacak” başlığıyla aktarırken haberinde, ayrıca Uyum ve Reformlardan sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira’nın açıklamalarını da aktardı.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Yeşil Hat Ticareti İçin EU One Stop Shop’un Başlaması” başlığıyla aktarırken Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava’nın açıklamasına da yer verdi.

Habere göre, Nava açılış töreninde yaptığı konuşmada Αvrupa Birliği’nin; adanın yeniden birleşmesi yolunu açarak, güçlü bir güven yaratıcı önlem olarak Yeşil Hat üzerinden ticaretin kolaylaştırılması ve ileriye götürülmesine yönelik güçlü taahhüdünü yineledi.

Nava açıklamasında KEVE ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, “EU One Stop Shop” girişiminin temel ortakları olduğunu belirtti.

Nava ayrıca “EU One Stop Shop”’un Yeşil Hat üzerinden ticaret yapmak isteyen Kıbrıs’taki işletmelere sağlanan desteği artırmasının da beklendiğini ifade etti.

Alithia gazetesi ise “AB: İşgal Altındaki Topraklarla Ticaretin İleriye Götürülmesi, Güçlü Bir Güven Yaratıcı Önlem” başlığını kullanırken Politis gazetesi ise “İki Toplumlu Ticaret İçin Tek Elden Hizmet” başlığına yer verdi.