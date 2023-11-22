301 promille uçtu

Çatalköy - Girne anayolunda meydana gelen kazada, 301 promil alkollü sürücü, banketteki yayaya çarptı. Kazada yaya ağır yaralanırken, hafif yaralanan sürücü tedavisinin ardından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi., 301 promil alkollü içki tesiri altındaki Emre Şahin (E-41), yönetimindeki GP 059 plakalı salon araçla Çatalköy - Girne anayolunda seyrederken, Ozanköy kavşağı Erdener Market önünde aynı istikamette seyreden araçları geçmek için bankete girdi. Sürücü, banket içerisinde diğer araçları geçmeye çalıştığı sırada bankette yürüyen Artene Gatmaıtan’a (K-42) çarptı.

Kazada ağır yaralanan yaya Artene Gatmaıtan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gatmaıtan’ın tedavisi sürerken, hafif yaralanan araç sürücü Emre Şahin ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu. Polis, sürücüyü tutukladı.

82 yaşındaki sürücü, yayaya çarptı

Öte yandan Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde önceki gün meydana gelen kazada 82 yaşındaki Hasan Daniş yönetimindeki HE 122 plakalı otomobiliyle dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Hülya Karasalih’e (K-55) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Hülya Karasalih, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayak, köprücük ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle müşahede altında alındı.