‘Bırakın gidelim’

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine işlem yapmak için giden ve yapılan kontrolde uzun süredir ülkede kaçak yaşam sürdükleri ortaya çıkan

Pakistanlı Uzair Khan ile Kamerun uyruklu Yannick Engoulou Atangana, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk süresi talep edildi.

Polis, zanlıların 17 Kasım 2023 tarihinde, saat 12.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine işlem yapmak için gittiklerini söyledi. Polis, yapılan kontrolde Yannick Engoulou Atangana’nın 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 718 gün, Uzair Khan’ın ise 28 Şubat 2015 tarihinden itibaren 3 bin 154 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini ve her iki zanlının tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis, ülkede kaçak yaşam süren her iki zanlının da 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar uçak biletlerini kendilerinin kesebileceğini belirterek, kısa sürede ülkelerine gönderilmeyi talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

