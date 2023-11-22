İşlemlerin 142 tanesi sahte çıktı

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan eczacılar Fatma Yürün ile Safiye Çağansel Lefkoşa’da, Ersu Ada Emiroğulları ise Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Safiye Çağansel’in işlem yaptığı reçetelerden 225 tanesinin incelendiğini, 87 tanesinin sahte çıktığını açıkladı. Polis, Fatma Yürün’ün ise işlem yaptığı reçetelerden 444 tanesinin incelendiğini, 38 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Emiroğulları’nın işlem yaptığı reçetelerden 895 tanesinin incelendiği ve bunlardan 17 tanesinin sahte olduğunun belirlendiği açıklandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada Fatma Yürün ile Safiye Çağansel hakkındaki iddialar aktarıldı.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Safiye Çağansel Eczanesinin sahibi Safiye Çağansel’in sahte reçete soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan ve teminata bağlanan doktorlar Niyazi Perk, Muhammed Alshanableh ve Fikri Koray ile birlikte müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara bin 701 adet reçete gönderdiğini belirtti.

İş yerleri arandı

Polis, bu reçetelerden 225 tanesinin incelendiğini, 87 tanesinin sahte çıktığını açıkladı. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde reçetelerin ve imzaların kendisine ait olduğunu beyan ettiğini söyledi.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Fatma Yürün Eczanesinin sahibi Fatma Yürün’ün ise mesele kapsamında daha önce tutuklanan ve teminata bağlanan doktor Halil Uzuner ile birlikte yine 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında müşterilerin bilgisi dışında reçete hazırlayarak, sosyal sigortalara gönderip, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2022 yılı Ekim, 2023 yılı Ağustos ayları arasında sosyal sigortalara bin 717 reçete gönderdiğini, bunlardan 444 tanesinin incelendiğini, 38 tanesinin sahte çıktığını söyledi. Polis, sahte reçetelerle ilgili 82 kişiden ifade aldıklarını belirtti.

Polis, zanlıların işyeri ve eczanelerinde emare alınan elektronik eşyaların inceleneceğini, üç zanlıdan alınan el yazı ve imza örneklerinin uzmanlar tarafından inceleneceğini belirtti. Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.



Bin 666 reçeteye işlem yaptı

Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan Ersu Ada Emiroğulları’nın ise 2022 Ekim ayı ile 2023 Ağustos ayı arasında düzenlemiş olduğu bin 666 reçetenin, 895 tanesinin incelendiği ve bunlardan 17 tanesinin sahte olduğunun belirlendiği açıklandı.

Polis, zanlının soruşturmaya etki edemeyecek durumda olduğunu belirterek, teminat talep etti. Mahkeme, zanlının 50 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 300’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.