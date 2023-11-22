Özür diledi

Sahte Bulgaristan kimliği ile Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmeyi başaran Rus vatandaşı Kristina Shumskaia, aynı günün akşamı Beyarmudu kapısından güneye geçmek isterken yakalandı.

Soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 17 Kasım 2023 tarihinde saat 07.58’de Lefkoşa'da Metehan Sınır Kapısında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş işlemi yaptırmak için Rusya’da temin ettiği, üzerinde kendi resmi bulunan sahte Bulgaristan kimlik kartını görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt ederek, ülkeye giriş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının aynı günün akşamı saat 18.00 sıralarında Beyarmudu Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek amacıyla aynı sahte kimlik kartını görevli memura verip sahte davranışla kayıt temin ettirmeye teşebbüs ettiği sırada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 18 Kasım 2023 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, zanlının aracında ve evinde yapılan aramada bir adet Bulgaristan ehliyeti, sahte Bulgar kimliği ve iki adet Rus pasaportu bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, seyahat belgelerinin incelendiğini, Rus pasaportların orijinal çıktığını, Bulgaristan kimlik kartı ile ehliyetinin ise sahte olduğunun teyit edildiğini kaydetti.

Zanlının aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.