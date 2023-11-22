20 günde yargı

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, KKTC’de ikamet izinsiz yaşadıkları tespit edilerek tutuklanan Nijeryalı zanlılar Mabel Agbomere Eigbochie, Favour Adeshina ve Toheeb Oluwatobi Abdu dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı, ülkede yasal bağları olmadığı belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Polis, zanlıların 17 Kasım 2023 tarihinde ülke genelinde yapılan denetimlerde Lefkoşa’da tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlılardan Mabel Agbomere Eigbochie’nin 22 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 179 gün, Favour Adeshina’nın, 16 Ekim 2022 tarihinden itibaren 397 gün, Toheeb Oluwatobi Abdul’un ise 18 Ekim 2022 tarihinden itibaren 395 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduklarını açıkladı. Polis memuru zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis, ülkede kaçak yaşam süren her iki zanlının da 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.