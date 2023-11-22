Kafayı yedi

Lefkoşa’da gündüz vakti birçok kişinin görebileceği şekilde mastürbasyon yapan Pakistan uyruklu Danyal Asghar, vatandaşların şikayeti üzerine tutuklandı.

Hakkında “Müstehcen Teşhirde Bulunmak” suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 20 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20 sıralarında Lefkoşa'da umumi bir yer olan Şht. Kemal Köse Sokak üzerinde kullanımında bulunan van aracın sağ arka kapısı önünde cinsel organını çıkarıp etraftan görülebilecek bir şekilde mastürbasyon yapmak suretiyle müstehcen teşhirde bulunduğunu söyledi. Polis, olayı görenlerin şikâyeti üzerine Danyal Asghar’ın tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 09:42