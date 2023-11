Köy ekmeği 51 lira

Ömer KADİROĞLU

Dar ve sabit gelirli vatandaşların ana besin kaynağı olan 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı dün 10 liradan 12 liraya yükseldi. Tam buğday ekmeğinin fiyatı 42 liraya, köy ekmeğinin fiyatı ise 51 liraya kadar yükseldi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, zamlar durdurulmazsa ekmek alamayacak duruma geleceklerini belirtti. Vatandaşlar, “Ekmeğin fiyatının artması her alana yansıyacaktır”dedi.

Vatandaşlar ne dedi?..

Adil Akpınar

“Ekmek maalesef 12 TL oldu. Günde 4-5 somun ekmek alıyoruz ve bu durum bütçemizi olumsuz etkileyecek. Sadece ekmeğe odaklanmamak lazım tüm temel tüketim maddelerinde fiyatlar çok fazla arttı. Çocuk bezi ateş pahası oldu. Daha önce bin TL’ye aldıklarımı bugün 5 bin TL’ye alıyorum. Artan temel tüketim maddelerinin fiyatları ile ilgili yetkililerden de bir şey beklemiyorum çünkü bir şey yapacaklarına yönelik hiçbir umudum yoktur.”

Aykut Arnavut

“Ben genellikle köy ekmeği alıyorum ancak sandviç yapmak için somun ekmek alıyorum. Tükettiğimi ekmeğin kalitesi ile ilgili sürekli aynı yerden aldığım için endişe duymuyorum. Ekmeğe ve temel ihtiyaçlara yapılan zamlar bizleri olumsuz etkiliyor. Ekmeğin fiyatının artması her alana yansıyacaktır ve yetkililerden beklentimiz bu sorunlara artık bir çözüm üretmeleridir.”

Ahmet Atlar

“Somun ekmek 12 TL oldu ve ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Hergün tüm ürünlere zam yapılıyor ancak asgari ücrete gelince ses çıkarmıyorlar. Günde 5 somun ekmek alıyoruz. Yediğimiz ekmeğin kalitesinden ziyade ucuz olanını almaya çalışıyoruz. Yapılan zamlarla ilgili yetkililerden beklentimiz işçinin halini görmeleri ve piyasaya etkin bir denetim yapmalarıdır.”

Mehmet Emin Açıkgöz

“ İnsanlar ekmek alamayacak duruma geldi. Günde 10 somun ekmek tüketiyoruz. Ekmeğe yapılan zam bütçemizi olumsuz etkileyecek. Asgari ücretle geçinen bir aileyi bu artış olumsuz etkiler. Sadece ekmek değil tüm temel tüketim maddelerinin fiyatlarının ikiye, üçe katlanması insanları çok zor duruma soktu. Bu noktada yetkililerden beklentimiz bir an önce bu yükselen fiyatlara karşı bir çözüm bulmalarıdır.”

Cumali Çiçek

“Bu markette ekmek 6.45 lira ancak ekmeğe yapılan zamla somun ekmek 12 TL oldu. Sadece ekmek değil tüm temel tüketim maddelerine yapılan zamlar bizleri olumsuz etkiliyor. 4 çocuğum var günde 5-6 taneden fazla ekmek tüketiyoruz. Sadece ekmek değil çocukların diğer ihtiyaçları da çok yükseldi. Bu durum karşısında geçinemez duruma geldik.”

Mustafa Yıldırım

“Somun ekmek 12 TL oldu. Bence çok az, umarım 22 lira olur; çünkü bu millete müstahaktır. Ekmek alamayacak duruma gelelim ki insanlar buna tepki göstersin. Günde 10 ekmek tüketiyoruz ve bu durum bizi olumsuz etkiliyor. Yetkililerin tuzu kuru diye umurlarında değil. Bir elleri yağda bir elleri balda ve halkı düşünen yoktur. Bu zamlar artık ses çıkartmak gerekiyor çünkü biz sustukça ve birlik olmadığımız sürece bir ekmek 12 de olur 32 de 45 de olur.”

Figen Gezer

“Somun ekmek 12 TL oldu. Fakirin yediği bir ekmek o da artık alınamaz hale geldi. Ekmeğe ve temel tüketim maddelerine yapılan zamlar bütçemizi olumsuz etkiliyor. Yapılan zamlarla ilgili yetkililerden beklentimiz asgari ücret artışını durdursunlar ve market fiyatlarını düşürsünler.”

Ali Ovayolu

“ Allah sonumuzu hayır etsin çünkü işimiz çok zor. Günlük ihtiyaç olan bir tüketim maddesi olan ekmeğin 12 TL olması aile bütçemizi olumsuz etkiliyor. Biz günlük 6-7 ekmek tüketiyoruz ve sadece ekmekle bitmiyor. Tüm tüketim maddeleri ikiye üçe katlanmış durumda. Yapılan bu zamlarla ilgili yetkililerden beklentimiz bu konuda çalışma yaparak halkın alım gücünü rahatlatacak çözümler bulmalarıdır.”

Osman Iravul

“Bir somun ekmek 12 TL oldu ve asgari ücretle geçinip çocukları olanlar aç kalacak. Ben ekmek tüketmiyorum ancak ekmeğin bu denli yükselmesi toplumu zora sokar. Ekmek çok tüketen bir toplumuz. Bu nedenle artan ekmek fiyatları insanları artık açlığa sürüklüyor. Seçtiğimiz milletvekilleri halkı düşünmüyor. Onlar sadece kendilerini düşünüyorlar. Yüce meclisteki hiç kimse halktan değildir. Başımızda devlet yok ve çok daha kötü günler bizleri bekliyor.”

Necati Şah

“ Halk yapılan bu zamlarla ilgili sesini çıkartmazsa her şey yükselmeye devam edecektir. Tüp gaza, elektriğe , akaryakıta zam ve daha birçok zorunlu ihtiyaçlara yapılan zamlar bu ülkeyi geri geri götürüyor. Tüm temel tüketim maddelerine yapılan zamlar halkı zora sokuyor ve yetkililerin buna artık bir çözüm bulması gerekiyor.”

Bazı ekmek fiyatları şöyle:

Narin tam buğday ekmeği ( 750 gram): 39,65 TL

Narin tam buğday çöreği (750 gram) 39,65 TL

Narin tam buğday ekmeği ( 500 gram) 34,99 TL

Narin tam buğday ekmeği (1000 gram): 44,35 TL

Narin köy ekmeği (1000 gram): 41,99 TL

Çınar köy ekmeği (1200 gram): 51,30 TL

Çınar köy ekmeği(600 gram): 30.80 TL

Çınar köy çöreği (1200 gram): 51,30 TL