İhraç işlemi bekleyen 100 Afrikalı var

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta suç patlaması nedeniyle yeni ve eski cezaevlerinin dolup taşması sonrasında ülkeden ihraç edilmeyi bekleyen ve Demirhan’daki Yıldız Öğrenci Yurduna yerleştirilen Afrikalıların sayısı 100’e yükseldi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; iki kişilik yurt odasında 6-7 kişi zor şartlarda kalıyor. Bu durumun sadece sağlık değil, güvenlik açısından da risk oluşturduğu ifade ediliyor.

Balkonları demir çubuklarla örülen öğrenci yurdunun üçüncü bir cezaevi durumuna getirildiği, haklarında ihraç kararı bulunan tutukların ülkelerine gönderilmesi için maliyeden ödeme beklendiği belirtildi. Sağlıksız koşullarda bekletilen, çoğunluğu Afrika kökenli tutukluların uçakla ülkelerine gönderilmeleri için yaklaşık 100 bin dolar gerekiyor.

Yurt cezaevine dönüştürüldü

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da bulunan Yıldız Öğrenci Yurdu, ihraç edilmeyi bekleyen yabancı uyruklu şahıslarla dolup taştı.

Kapılarına ve pencerelerine demir parmaklıklar takılarak, hapishane haline getirilen yurtta kalanlar arasında sık sık sağlık sorunları yaşandığı bilgisine ulaşıldı.

Yurtta bulunanların çoğunluğunu, KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan yargılanıp, kısa süreli hapis cezası aldıktan sonra deport edilmeyi bekleyenlerin oluşturduğu öğrenildi.

Azınlık bir kısmın ise çeşitli suçlardan hüküm giyen ve cezasını bitirdikten sonra sınır dışı edilmeyi bekleyenler olduğu kaydedildi.

Eski cezaevinde de kaçakların ve Suriyeli göçmenlerin yargılanmak için hükümsüz tutuklu olarak bekletildiği belirtildi.

Gerek eski cezaevinde gerekse öğrenci yurdunda yaşanan yoğunluğun direkt sınır dışı etme uygulamasının hayata girmemesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Yasada direkt sınır dışı hakkı var

Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nda; Baş Muhaceret Memurunun, yasaklı göçmen olan herhangi bir yabancının veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sınırlı bir süre kalmak üzere izinli olarak giren, ancak o süre bittikten sonra ülkede kalmaya devam eden herhangi bir kişinin sınır dışı edilmesini emredebileceği yer alırken, uygulama farklı şekilde işliyor.

İkamet izinsizler veya göçmenler önce yargılanmak üzere cezaevine gönderiliyor. Verilen hüküm gereği aldığı ceza tamamlanınca bu kez ihraç işlemleri tamamlanıncaya kadar muhafaza ediliyor. Böylelikle hem eski cezaevi hem de öğrenci yurdu dolup taşıyor.

Hem direkt sınır dışı uygulamasının hem de aylar önce deport edilmesi gerekirken yurtta tutulanların bütçe yetersizliğinden ülkelerine gönderilemediği belirtiliyor.