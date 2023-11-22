Cep telefonu ikinci sırada

Ülke genelinde geçtiğimiz hafta meydana gelen 73 trafik kazasında 29 kişi yaralandı. Trafik denetimlerinde ise suç işlediği tespit edilen 2 bin 184 araç sürücüsü rapor edildi. Rapor edilen sürücülerden 800’ü sürat, 146’ı seyir halinde telefonla konuşma, 56’ı alkollü araç kullanma ve 102’si de seyrüsefersiz araç kullanma suçları yer aldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 13-19 Kasım tarihleri arasında meydana gelen 73 trafik kazasının 21’i yaralanmayla ve 52’si hasarla sonuçlanırken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 29 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (22) , dikkatsiz sürüş yapmak (16), kavşakta durmamak (14), yakın takip (12) ve diğer etkenler (9) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan hasar miktarı 4 milyon 940 bin 150 TL olarak açıklanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa 22, Gazimağusa 20, Girne 18, Güzelyurt 4, İskele 9.

11 bini aşkın sürücü kontrol edildi

Aynı tarihler arasında gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 11 bin 514 araç sürücüsü kontrol edildi.

Suç işlediği tespit edilen 2 bin 184 araç sürücüsü rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 158 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerden 800’ü sürat, 146’ı seyir halinde telefonla konuşma, 56’ı alkollü araç kullanma ve 102’si de seyrüsefersiz araç kullanma suçu işledi.