Devamı gelecek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden zarar görenlere destek ve yardımın devam ettiğini açıkladı. Ticaret Odası 500 bin TL bağışladı. Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) da Türkiye’ye 2 tır hellim göndereceğini bildirdi.

KTTO’dan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın, ilk aşamada kendi sosyal sorumluluk fonundaki 500 bin Türk Lirası’nı AFAD’a aktardığı belirtildi.

KTTO üyelerinin de AFAD nakdi yardım hesaplarına 2 milyon 80 bin Türk Lirası bağışta bulunduğu belirtilen açıklamada, KTTO’nun temin ettiği ve üyelerinden sağlanan 1050 battaniye, 540 bot, 82 soba ve 9 koli kışlık giyeceğin de Türkiye’ye gönderildiği kaydedildi.

KTTO’nun yardım kampanyasının sürdüğü belirtilen açıklamada, malzeme yardımları ve nakit desteklerin, yetkili makamların yönlendirmeleri dikkate alınarak gerekli yerlere ulaştırılmaya devam edileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu yardımların depremzedelerin hayata tutunmasına katkıda bulunması başlıca dileğimizdir. Bu büyük felaketin acısını dayanışmamız sayesinde azaltabileceğimizin bilincindeyiz ve bu amaçla çalışmaya devam edeceğiz. Büyük depremde yaralananlara acil şifalar diler, hayatlarını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Hepimizin başı sağ olsun.”

Sanayi Odası 2 tır hellim gönderecek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) da Türkiye’ye 2 tır hellim göndereceğini açıkladı.

Odadan yapılan açıklamada, “Yaraların sarılması için katkımız devam edecek” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye’nin 10 ilini etkileyen ve büyük yıkım ile can kaybına neden olan depremde yaraların sarılması için elinden gelen katkıyı üyeleriyle birlikte koymaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden itibaren bu yönde yoğun bir çalışma yürüten oda, üyelerinden gelen ve odanın maddi katkılarıyla, gazlı soba, battaniye, sıvı sabun, el dezenfektan, kışlık kıyafet ve çocuk botlarını ilk etapta depremden etkilenen bölgelere birinci gün uçakla göndermiştir. Ayrıca birçok üyemiz şahsi olarak AFAD hesabına maddi katkı yapmış, diğer kuruluşların yardım kampanyalarına da destek vermeyi sürdürmekte.

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) çatısı altındaki süt ürünleri imalatçısı üyelerimiz 3 tır içme suyu, bunun yanı sıra 3 tır UHT süt göndermiş, yarından sonra da üretimi tamamlanacak 2 tır hellim de bölgelere gönderilecek.

Böylesine büyük bir yaranın ancak birlik ve dayanışma içerisinde üstesinden gelinebileceği inancıyla elimizden geldiğince katkılarımızı sürdüreceğiz. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Tanrı’dan rahmet, hepimize başsağlığı ve yararlılara acil şifalar dileriz.”